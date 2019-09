Episcopado no apoya «el nuevo» diálogo

Plazo de 30 días y condiciones al gobierno

El líder social de Esperanza por El Cambio (El Cambio).- Por Alejandra Coronel.- Javier Bertucci, durante una rueda de prensa en la casa de partido; enfatizó sobre los aspectos que deben ser tratados de manera urgente; pensando en la mayoría del pueblo venezolano y deponiendo todo egoísmo y afán de protagonismo. En este sentido, se refirió a la optimización de los sueldos y salarios y la apertura de un canal amplio de ayuda, sin ningún tipo de discriminación, ni exclusión. “Yo voy por 30 días, si en 30 días no pasa nada, me retiro”, aseguró Bertucci.

“Se debe resolver el problema de los sueldos y salarios, Debemos equiparlos usando como base la canasta alimentaria, olvidándonos del dólar y el Petro”, precisó.

Acerca de la apertura de un canal de ayuda, aseveró que debe ser incluyente, de manera que “todo aquel que quiera enviar ayuda a Venezuela pueda hacerlo y que se reciba sin ningún tipo de proselitismo político, como por ejemplo el uso de un Carnet de la Patria, u otra forma de discriminación.”

“Debemos buscar acuerdos, no tertuliar, no hay tiempo para hacer tertulias; no estamos para sentarnos algunos líderes y echar cuento de lo que pensamos o no pensamos. Es tiempo de articular soluciones para nuestro pueblo”, expresó Javier Bertucci, presidente de Esperanza Por El Cambio.

Ruta electoral

Asimismo, expuso la necesidad de construir una ruta electoral que garantice la voluntad de la población venezolana. “Debemos pasar por el cambio del CNE, pero el cambio del CNE, debe salir del seno de la Asamblea Nacional”.

Acerca del acuerdo de Noruega, indicó que deben continuar las negociaciones en la mesa de diálogo en Oslo desde el pasado mes de julio, así como todo esfuerzo que permita la resolución del conflicto político venezolano.

En relación a las sanciones de Donald Trump aseveró que no solicitó su levantamiento, “levantarlas o mantenerlas es prerrogativa de los Estados Unidos”.

Cabe destacar que el próximo viernes Bertucci continuará con el Recorrido de la Esperanza, visitando los estados de Delta Amacuro y Bolívar, con jornadas de acción social en beneficio de las comunidades más desasistidas.

ACN/Alejandra Coronel