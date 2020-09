Erika de la Vega desata críticas al revelar por quién votará en EEUU

La actriz y locutora Erika de La Vega, desató críticas en redes sociales, al comentar públicamente que le agrada la propuesta de Joe Biden; en especial la de su compañera de fórmula Kamala Harris.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y cómo era de esperarse, mientras más se hace corta la carrera por la Casa Blanca; las posturas de ambos bandos se van haciéndose más fuertes.

En el caso del gremio artístico, la mayoría apoya abiertamente al candidato demócrata Joe Biden y así lo han hecho saber a través de las redes sociales; incluso la parte latina, específicamente los famosos venezolanos.

En una entrevista con el presentador Ismael Cala, la venezolana dijo que las personas la han criticado por afirmar que le atrae la campaña política de Harris; porque muchos creen que el comunismo tiene relación con el partido demócrata estadounidense.

El coach le preguntó si podía votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y la criolla contestó afirmativamente.

Ante su respuesta Cala quiso saber cuál es la opción que más le atrae; “Realmente me gusta Kamala, me encanta. Su forma de hablar de la educación y todo lo que dijo en las primarias… me gusta su punto de vista”.

De la Vega fue sincera en admitir el desagrado que le provoca, Trump.

“Se parece mucho a Hugo Chávez, por su forma de hablar, de expresarse; en el trato que le da a los inmigrantes, el respeto al ser humano a la prensa y entre otras cosas”.

Erika de la Vega desata críticas

Muchos de sus seguidores se sintieron defraudados y se generaron comentarios como: “R.I.P. Érika de la Vega para mi hoy al leer esta noticia. No quiere a Venezuela. Yo no cambiaría el progreso y bienestar de mi país por un trabajo; yo trabajo para contribuir al progreso y bienestar de Venezuela” o “Que alguien le diga a Érika que apoyar a Biden es apoyar a Maduro aliado con Capriles”.

erika de la vega confirmo que apoya a Joe Biden y no a trump sin dudas los comediantes y algunos influencers deben apoyar a Joe Biden si no se quedan sin trabajo en estados unidos — Ali bazan (@AliBazan69) September 23, 2020

