Yulimar Rojas a comandar atletismo venezolano en Tokio 2020 (+ vídeos)

El atletismo criollo comienza su andar en Tokio 2020 mañana viernes 30 de julio. «Es mi momento» dice Yulimar Rojas; quien comenzará su camino a la gloria olímpica (6:05 am, hora venezolana) en la competencia de salto triple.

Este viernes también competirá su compatriota Ahymara Espinoza, en lanzamiento de bala (6:25 am); quedando en agenda la lanzadora de martillo, Rosa Rodríguez (31-07, desde 8:00 pm) y garrochista Robeilys Peinado (2 de agosto, 6:20 am).

Pero los ojos están fijos en la caraqueña de 25 años de edad, plata hace cinco años en Río 2016 (14 de agosto) y arichifavorita para convertirse en la sucesora de la colombiana Caterine Ibargüen, la bicampeona universal, que de nuevo será rival en esta contienda.

Dicen que nunca es tarde cuando la dicha llega; quizás el año de pandemia le dio a Yulimar Rojas la maduración perfecta para llegar a la cita ecuménica.

Sin duda que es el momento de la triplesaltadora para ese soñado oro, que sería el cuarto para el país y el primero en el cuello de una mujer venezolana; siendo ella ya la que comanda esa lista con su plateada en la pista brasileña, el resto de féminas han llegado hasta el tercer peldaño (cuatro) y la taekwondista Adriana Carmona, es hasta ahora la única con dos metales de bronce.

«Es mi momento» dice Yulimar Rojas

«Es el momento» dice Yulimar Rojas. La doble campeona del mundo, además encabeza la legión sudamericana, comenzará la ronda eliminatoria en la fosa de saltos del Estadio Olímpico de Tokio; aunque en el papel parece no tener rival que le haga sombra para lograr su pase a la final del domingo 1 de agosto, es uno de los desenlaces más cantados del programa del atletismo de estos Juegos.

“Este es el año para que mi sueño se haga realidad. Mi optimismo, mi determinación y mi motivación están a mil por ciento”; dijo Yulimar Rojas en una entrevista con AP.

“Me encuentro muy feliz por el privilegio de estar en estos Juegos”; agregó la venezolana, que llegó a Tokio hace dos días, aunque era una de las abanderadas para la ceremonia inaugural, prefirió cuidarse y no es para menos.

Tiene los números

Aunque ganó medalla de plata en los Olímpicos de Río de Janeiro, fue en agosto de 2017 cuando la saltadora se erigió como la nueva rosa de los vientos del triple salto; la marcadora de los puntos cardinales en esa prueba. Esa vez derrotó en los Mundiales a la colombiana Caterine Ibargüen y desde entonces es la reina.

Se consagró campeona mundial al aire libre en Londres 2017 y en Doha 2019; agregó otro par de títulos en mundiales bajo techo.

Tiene en la mira el récord mundial de la ucraniana Inessa Kravets, la marca de 15,50 metros que han estado vigente desde 1995.

Recién en mayo pasado, Rojas se puso a sólo siete centímetros de la plusmarca (15,43m); tras ganar una justa en Andújar, España, el país donde se ha radicado y milita en las filas del Barcelona.

https://twitter.com/TeamRojas45/status/1420837818352521222

Sus rivales

En Tokio pinta como la apuesta principal de América Latina; aparecerá la noche del viernes de Tokio (mañana en Venezuela) en las eliminatorias y dos días después aspira a derrotar a rivales de calidad, pero que no se le han acercado, entre ellas la jamaicana Shanieka Ricketts, la cubana Liadagmis Povea y la estadounidense Orgi Keturah, sus rivales más cercanas, aunque Ibargüen también está anotada para la competencia.

Bajo la dirección técnica de Iván Pedroso ha marcado su ascenso como uno de las figuras más dominantes del atletismo. Y el cubano, un cuatro veces campeón mundial y oro olímpico del salto largo en Sydney 2000, no podido ser el mejor escudo para tanta ansiedad.

“Iván sabe de lo que es buscar un récord mundial y buscar una medalla de oro; es el mejor psicólogo en ese sentido. y me mantiene en estado de tranquilidad”.

Enamorada del atletismo

“Es el deporte al que lo debo todo”, afirmó. “Yo sé que no es como el fútbol o el béisbol, al que se les sigue todo el año, pero me enamoré del atletismo y me emocioné que pueda brindarle una alegría a mi pueblo”; finalizo.



Ahymara Espinoza al ruedo



«Es mi momento» dice Yulimar Rojas, pero no solo para ella, porque mañana también le tocará el turno a Ahymara Espinoza, en el impulso de bala.

Serán los segundos JJO para la mirandina, de San José de Río Chico de 31 años de edad; en Rio 2016, concluyó décima en el grupo B con un segundo lanzamiento 17.27 metros.

https://twitter.com/TeamRojas45/status/1420801551644467205

