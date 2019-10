Escalada de dólar intenta detener BCV con inyección de Euros

BCV realizó inyección urgente de euros a la banca para contener precios del dólar

Ante la posibilidad de que el tipo de cambio superara los 30.000 bolívares; al cierre de esta semana, el BCV decidió actuar para mejorar la oferta; y enfrentar una demanda crecida en el sistema bancario; con el objeto de dar una clara señal de contención a los precios

El Banco Central de Venezuela realizó una inyección importante de euros en efectivo; este lunes 28 de octubre a la banca, con el fin de contrarrestar la fuerte escalada de precios en el mercado cambiario; informaron fuentes financieras a Banca y Negocios.

Se estima que la colocación de divisas en efectivo por parte del ente emisor; asciende a aproximadamente 20 millones de euros en efectivo; a través del mecanismo de intervención cambiaria, con los cuales, en un mercado estructuralmente reducido; el BCV espera contener los precios a partir de este martes 29.

Tendencia alcista en el mercado paralelo de divisas

Debido a una inyección de liquidez en bolívares de entre 2,3 y 2,6 billones de bolívares para realizar pagos a proveedores y cubrir los nuevos compromisos derivados del incremento del salario mínimo, desde la semana pasada comenzó una fuerte tendencia alcista en el mercado paralelo de divisas que originó incrementos superiores a 10% en dos días de operaciones.

Ante la posibilidad de que el tipo de cambio superara los 30.000 bolívares al cierre de esta semana, el BCV decidió actuar para mejorar la oferta y enfrentar una demanda crecida en el sistema bancario, con el objeto de dar una clara señal de contención a los precios.

Sin embargo, el marcador DolarTrue reportó una cotización de 27.805,40 bolívares a las 9 de la mañana, un aumento de 18,15% en comparación con su precio de apertura, mientras DolarToday mantiene un valor de 25.903,37 bolívares. MonitorDolarVzla, por su parte, estableció un tipo de cambio de 26.482,56 bolívares, que representa un alza de 2,62% en comparación con el cierre de este lunes 28.

Por lo pronto, la tendencia alcista continúa. Está por ver comportamiento del dólar ante esta inyección de recursos en efectivo en euros y el volumen de gastos que tendrá el gobierno central, en lo que resta del año. No descartamos que el BCV, vuelva a suministrar divisas en efectivo a la banca, buscando frenar la subida del dólar, reseñó Banca y Negocios.

