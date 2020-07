Esclarecido homicidio del presidente de la sociedad de psiquiatría

View this post on Instagram

Cicpc esclareció el homicidio de un médico cirujano en La Vega Este martes el director del Cicpc, C/G Douglas Rico durante una transmisión en vivo por la red social Instagram informó que el homicidio de Wilfredo de Jesús Pérez Delgado (52), médico cirujano y quien se desempeñaba como funcionario activo del Ministerio Público, ocurrido en la urbanización Terrazas de La Vega, parroquia La Vega de Caracas, fue esclarecido por pesquisas de la División de Investigaciones de Homicidios. El hecho se suscitó cuando la víctima se encontraba en su residencia en compañía de su amigo José Ramón Mata Mata (24) y Wualbert Michael Pérez Rivero (19) y un joven de 17 años, ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando Wualbert decide robarle sus pertenencias y para ello le causan la muerte con un arma blanca, una vez que cometen el hecho se apoderan de algunos bienes y se retiran del lugar. Durante el proceso de investigación realizado por la División de Investigaciones de Homicidios se logró dar con la captura de Pérez en Gramoven, sector Tamanaquito, parroquia Sucre y se recuperaron varias pertenencias de la víctima.