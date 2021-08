Eduardo Escobar comanda poder criollo en la jornada (+ vídeos)

El venezolano Miguel Rojas conectó dos imparables para los Marlins, que pusieron fin a una racha de cuatro descalabros tras perder tres encuentros en casa el fin de semana ante los Yanquis de Nueva York.

Luzardo (3-4), adquirido a los Atléticos de Oakland a cambio del dominicano Starling Marte antes de la fecha límite para el canje; permitió tres carreras y cuatro indiscutibles en cinco entradas. El zurdo ponchó a cinco, concedió tres bases por bolas y golpeó a un rival con un lanzamiento para sumar la primera victoria con el equipo.



Por Marlins, los venezolanos Miguel Rojas de 4-2, triple (3), dos anotadas, y Jesús Aguilar de 2-0, una anotada.

Gigantes de San Francisco venció a Diamondbacks de Arizona 11-8, con el aporte del venezolanos Wilimer Flores con jonrón; aunque su compatriota Asdrúbal Cabrera también la sacó del parque.

Por Gigantes, el carabobeño Wilmer Flores de 3-1, jonrón 14 de la campaña; anotada, impulsada.

Por Diamondbacks, el nativo Asdrúbal Cabrera de 4-2, cuadrangular (6), dos anotadas, dos producidas.

pic.twitter.com/G0eGLPgaxR

Wilmer Flores hits a solo shot (14) to give the Giants an 8-5 lead.

— MLB Updates (@MLBNews1234) August 3, 2021