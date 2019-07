¡A ambos lados! Eduardo Escobar sacudió dos y llegó a 21 jonrones (+ vídeos)

Eduardo Escobar sacó dos y llegó a 21 cuadrangulares, remolcó cinco para Diamondbacks de Arizona venciera por segundo día corrido y ahora por paliza a Rangers de Texas 19-4.

Fue una masacre donde Escobar también apoyó que la escuadra empatara un récord de la franquicia de 21 incogibles que logró en mayo a expensas de Gigantes de San Francisco al que venció ese día 18-2 y su máxima es uno de 22, pero en 18 entradas contra Filis de Filadelfia el 24 de agosto de 2013.

Además, las 19 rayitas, cinco producidas por el de La Pica, es la cifra más alta de Arizona desde julio de 2016, cuando le fabricó 20 a Padres de San Diego y es su máxima como club.

Escobar sacó dos y ambas manos. El primero parado a la zurda, cuando Arizona no tuvo piedad con el abridor y perdedor Jesse Chávez, en un inning de siete anotaciones, dos de Escobar al conseguir un corredor a bordo.

Luego vino en el sexto episodio, pero esta vez se cuadró a la derecha para sacarla con dos compañeros en circulación ante los envíos de Kyle Bird.

Escobar es el primer criollo que pasa las 70 producidas, cuando apenas arranca la segunda parte de la campaña tiene 75 remolcadas.

La victoria fue para Robbie Ray (8-6), apoyado en dos relevistas que no tuvieron mayores problemas, aunque al abridor le marcaron tres en el segundo innings y una en el sexto, que incluyeron tres vuelacercas.

Por Diamondbacks los venezolanos Ildemaron Vargas de 2-2, anotada; Eduardo Escobar de 7-2, par de bambinazos (21), dos anotadas, cinco fletadas.

Por Rangers, los criollos Elvis Andrus de 3-0,;Rougned Odor de 4-1; Asdrúbal Cabrera de 4-1.

Eduardo Escobar homers (21) on a fly ball to left center off Kyle Bird

Exit Velocity 101 MPH

Distance 404 FT

Launch Angle 25.21#RattleOn vs #TogetherWe pic.twitter.com/q0XXm2UKaq

— Strand Sport Stats (@StrandStats) July 18, 2019