El escote de Eiza González sin sosten

El atrevido escote de Eiza González sin sostén que deja ver sus encantos.

Eiza González se pudo haber quedado fuera de la nueva película de Batman al no ser elegida como Catwoman, pero tiene el consuelo de tener el corazón de todos sus fans.

La actriz de películas como “Baby Driver” y “Hobbs & Shaw” publicó una de sus fotos más sensuales en Instagram. En la red social, González tiene más de 5 millones de seguidores que quedaron acalorados después de ver la imagen.

El escote de Eiza González sin sostén

En la publicación Eiza se deja ver con una blusa holgada blanca que no solo deja ver el escotazo si no que se ve que no tiene sostén. Los fans de la famosa no tardaron en reaccionar y hacer sus comentarios.

Eiza González Reyna ​​​ es una actriz y cantante mexicana, conocida por sus papeles de Lola Valente y Clara Molina en la series, Lola, érase una vez y Sueña conmigo, respectivamente.​ Posteriormente, interpretó el personaje de Nikki Brizz Balvanera en Amores verdaderos.​​ Wikipedia

Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1990 (edad 29 años), Ciudad de México, México

Estatura: 1,73 m

Años activa: desde 2007

Año de debut: 2007

Rol debut: Lola Valente en Lola, érase una vez