No hubo acuerdo: España tendrá nuevas elecciones en noviembre

España celebrará su cuarta elección en cuatro años el 10 de noviembre, después de que los partidos rivales no lograran romper el estancamiento de meses en un parlamento profundamente fragmentado, sin garantía de que la votación repetida les facilitará la formación de un gobierno estable.

España, con la cuarta economía más grande en la zona monetaria del euro de la Unión Europea (UE), ha estado en el limbo político desde que los socialistas surgieron como el partido más grande en una elección parlamentaria en abril sin suficientes escaños para gobernar por su cuenta.

Los líderes del partido han pasado más tiempo culpándose mutuamente por el estancamiento que negociando para armar un gobierno, y una oleada de llamadas e iniciativas de último minuto el lunes y martes no lograron un gran avance.

«No hay mayoría (en el parlamento) que garantice la formación de un gobierno, lo que nos empuja a una elección repetida el 10 de noviembre», dijo el líder socialista Pedro Sánchez en una conferencia de prensa por la noche.

Pedro Sánchez, quien se convirtió en primer ministro en junio de 2018 cuando los conservadores fueron expulsados por un escándalo de corrupción, se mantuvo como primer ministro interino después de las elecciones anticipadas de abril

Las encuestas de opinión muestran que una nueva elección podría no terminar con el estancamiento, ya que los socialistas ganan más escaños pero aún no pueden ganar suficientes escaños en el parlamento de 350 miembros para asegurar una mayoría por sí mismos.

Aunque la economía de España no ha sufrido mucho, los analistas financieros dicen que los retrasos en la implementación de reformas en áreas como la mano de obra y las pensiones finalmente podrían comenzar ser perjudiciales económicamente.

El juego de la culpa entre los principales líderes del partido llegó a toda velocidad tan pronto como se anunciaron las elecciones anticipadas; y Sánchez culpó directamente a la oposición y la oposición dijo que todo fue su culpa.

“Pedro Sánchez tenía el mandato de formar un gobierno. Pero él no quería hacerlo. La arrogancia y el desdén por las reglas básicas de la democracia parlamentaria han llegado antes que el sentido común ”; tuiteó el líder de la extrema izquierda Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Podemos y los socialistas intentaron y fracasaron durante cinco meses para llegar a un acuerdo con el gobierno.

Los líderes del Partido Popular de derecha (PP) y Ciudadanos también criticaron a Pedro Sánchez.

«Quería elecciones desde el principio y es por eso que no ha tratado de formar un gobierno que haya dominado el panorama político del país durante décadas”; afirmó el líder del partido derecha Albert Rivera.

Free to read: Spain could hold a general election on November 10 — its fourth in four years https://t.co/7ohSCzIIbQ

— Financial Times (@FinancialTimes) September 17, 2019