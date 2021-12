Español Rafael Nadal retorna a las canchas

Compartir

El tenista español Rafael Nadal regresa a las canchas, ausente de las pistas durante cinco meses por lesión; verá acción este viernes 17 de diciembre en el torneo de exhibición Mubadala de Abu Dabi y lo hará contra el británico Andy Murray.

Murray, 134 del mundo, batió este jueves a su compatriota Daniel Evans por 6-3 y 6-2 en poco menos de hora y media para citarse con Rafa Nadal; exnúmero uno mundial y en la actualidad sexto del ránking, en la primera semifinal de este torneo de exhibición.

En la otra semifinal jugarán este viernes el ruso Andrey Rublev y el canadiense Denis Shapovalov. Éste batió al estadounidense Taylor Fritz por 6-3 y 6-0.

Nadal regresa a las canchas

Lesiones en la espalda y en un pie han perturbado la temporada de Nadal; que confía en recuperarse a tiempo para el Abierto de Australia, que empieza el 17 de enero.

Nadal, de 35 años, cayó en semifinales de Roland Garros y después se perdió Wimbledon, los Juegos Olímpicos de Tokio y el Abierto de Estados Unidos; no juega desde agosto pasado, en Washington.

El balear, ganador del Open de Australia en 2009 y cuatro veces subcampeón; espera poder un torneo antes de Melbourne, donde quiere estar veinte días antes del comienzo.

«Ha sido un período duro…»

«Me siento mejor. Si no fuera así, no estaría aquí. Sé que el regreso no será fácil y mis únicas expectativas consisten en estar aquí, volver jugar frente a una gran concurrencia, competir otra vez con grandes jugadores y disfrutar»; declaró en la rueda de prensa previa a su participación en el Mubadala Open.

«Ha sido un período muy duro para mí, sinceramente, así que estar aquí es una gran noticia para mí. Confío en que mi pie esté cada vez mejor para poder estar al nivel que quiero estar»; comentó el ganador de 20 torneos del Grand Slam.

ACN/MAS/EFE

