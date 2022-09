Preocupación en Inglaterra: ¿Qué se sabe del estado de salud de la reina Isabel II?

La reina Isabel II se encuentra afrontando problemas de salud, lo que la llevaría a permanecer bajo vigilancia médica, informó este jueves 8 de septiembre el Palacio de Buckingham.

Mediante un comunicado publicado en la red social Twitter, la casa oficial de la monarca inglesa de 96 años dio a conocer la información.

“Luego de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la Reina están preocupados por la salud de Su Majestad y recomendaron que permanezca bajo supervisión médica”, reza el comunicado.

Así mismo, indica que la Isabel II “se encuentra «cómoda» y sigue en el castillo de Balmoral, en Escocia”.

Por su parte, los medios británicos reseñaron que el príncipe heredero, Carlos, junto con su esposa Camila y su hijo, el príncipe Guillermo; se han apresurado a acudir al palacio de Balmoral para estar con la monarca en estos momentos.

Vale mencionar que la recién nombrada ministra británica, Liz Truss, también se pronunció en Twitter al respecto.

“El país está profundamente preocupado por las noticias que llegan de Buckingham Palace. Mis pensamientos y los de la gente de todo el Reino Unido se encuentran con Su Majestad y su familia en estos momentos», escribió Truss en un tweet.

Cabe destacar que el anuncio de Buckingham llega un día después de que la Reina cancelara una reunión de su Consejo Privado y se le ordenara descansar.

Como se recordará Isabel II celebró este año su Jubileo de Platino; que conmemoró sus 70 años en el trono, un récord en la historia británica.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022