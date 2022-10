Estados Unidos expulsa al primer grupo de venezolanos a México (+ video)

Tras la nueva medida migratoria firmada este 12 de octubre, las autoridades de Estados Unidos expulsa al primer grupo de venezolanos a México.

Así lo dio a conocer el periodista Griff Jenkins, de Fox News, en su cuenta de Twitter. Sin muchos detalles, publicó un video en el que se ve a venezolanos transferidos de una camioneta a otra en el puente internacional entre Eagle Pass y Piedras Negras.

Estados Unidos acordó este miércoles con México aceptar la entrada de hasta 24.000 migrantes venezolanos por avión, mediante una vía legal similar a la aplicada a los ucranianos, y expulsar a aquellos que entren ilegalmente por su frontera sur.

BREAKING: First group of Venezuelans being expelled back to Mexico via new DHS T42 rule in van-to-van transfer from BP to INM in middle of international bridge btwn Eagle Pass and Piedras Negras @FoxNews @davidtresnowski pic.twitter.com/hz9KQ3YePy

— Griff Jenkins (@GriffJenkins) October 13, 2022