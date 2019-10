Estampida de venezolanos que escapan superó la barrera de los 4 millones

Una inusitada falla en el servicio de internet de Cantv, mantuvo en vilo a la población de Valle de la Pascua durante ocho días; tal como pudo corroborar nuestra redacción en esa localidad.

La falla en el ISP nacional, apuntó a una afectación total del servicio de internet de mas de 10.000 abonados de los planes ABA de la empresa de telecomunicaciones nacional CANTV; muchos de los cuales también reportaron una ausencia total o parcial del servicio de voz durante la falla.

Poco después del mediodía de este martes 8 de octubre, los usuarios de las redes sociales exclamaban en tono de alivio ante el regreso del tan ansiado servicio de comunicaciones; a la capital del municipio Leonardo Infante del Estado Guárico.

Como un verdadero suplicio, calificaron algunos usuarios los 8 días que duró la falla de internet, los cuales se acercaron a la redacción de ACN en la localidad guariqueña; con la finalidad de brindar testimonio de sus vivencias durante el colapso del servicio comunicacional.

Desde la imposibilidad de consultar las cuentas bancarias, realizar o revisar transferencias o pagos móviles; hasta la vuelta a los libros por parte de los estudiantes de secundaria ante la falta de internet, los vallepascuenses tuvieron que adaptarse aun estilo de vida mas propio de hace 30 años; cuando las comunicaciones de datos aun eran una realidad lejana.

Cabe destacar que la falta de información oportuna y precisa por parte de las autoridades, especialmente por parte de los representantes de la empresa CANTV de la localidad; transformaron una falla local de comunicaciones en una situación agónica para esta capital guariqueña.

Tal como era de esperarse, las reacciones en las redes no se hicieron esperar. En tal sentido, les presentamos algunos de los tuits destacados respecto a esta problemática que tuvieron algún tipo de impacto en las redes sociales:

#SinInternet valle de la pascua que fracasó de gobiernero no hay luz, no hay agua, transporte no hay salud, ni seguridad, educación, No hay responsables no hay gobierno no hay nada solo represión asesinato corrupción y narco estado, de eso si hay bastante

