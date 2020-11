La venezolana Estefany Oliveira es víctima de xenofobia en Colombia

La actriz y cantante venezolana Estefany “Fefi” Oliveira reveló a través de su cuenta en la red social Instagram que está siendo víctima de xenofobia en Colombia.

La estrella de la serie Nickelodeon Club 57, compartió un post este miércoles en el que cuenta que sus vecinos la rechazan y siente que la antipatía se debe a los orígenes venezolanos de la cantante.







«Les quiero contar algo un poco triste para mí: mis vecinos no me quieren aquí. Ya van más de 5 oportunidades que digo en mi piso ‘buenas’ y no recibo respuesta», señaló.

Estefany Oliveira víctima de xenofobia en Colombia

Oliveira también escribió que la mandan a callar en los pasillos del edificio y se queja porque, según dijo, a pesar de admitir que ella es escandalosa cree que los modales nunca deben perderse.

«Yo tengo más de 8 años viviendo en Miami y todos los colombianos con los que he tenido la dicha de cruzarme siempre han sido un amor», escribió junto a una foto.

La actriz aseguró que desde pequeña, cuando conoció a Colombia, había otras costumbres y enseñanzas por parte de su nana «la señora Rubí», y existían modales y respeto.

Sin embargo, la cantante dijo que su perspectiva cambió cuando se mudó a Bogotá, y sus vecinos se comportaban serios y, algunas veces, hasta groseros con ella.

Debido a su amarga experiencia Oliveira decidió hacer un llamado a los venezolanos que pasan por la misma situación, a quienes instó a no decaer, a seguir luchando y ante todo a ser respetuosos a pesar de las personas difíciles.

Al respecto, Estefany Oliveira señaló que es duro migrar, y más cuando es por obligación por eso pidió a sus seguidores sensibilidad para los migrantes.

Recordemos que, la cantante cursó Periodismo en la Universidad de Miami y poco tiempo después participó en producciones de Telemundo tales como “Corazón Valiente”, “La Fan” y “Silvana sin Lana”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Estefany Oliveira (@fefioliveira)

Xenofobia en Colombia

Las manifestaciones de xenofobia contra venezolanos han aumentado en Colombia desde una rueda de prensa ofrecida el pasado 30 de octubre por Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

«No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos», fueron las palabras de López.

Este mensaje ha sido duramente criticado, incluso calificado como xenófobo, porque discrimina a los venezolanos que; a diferencia de algunos desadaptados, sí trabajan duro y contribuyen a mejorar la economía colombiana.

ACN/ 800 noticias

No dejes de leer: Chyno está recibiendo terapia de gimnasia pasiva, tras perder la movilidad en sus piernas

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN