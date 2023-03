Asteroide pasará entre la Tierra y la Luna este fin de semana

Un asteroide de casi 100 metros de largo y que podría arrasar una ciudad completa pasará entre la Tierra y la órbita de la Luna, este fin de semana sin tocar ninguno de los cuerpos celestes.

Así lo dio a conocer en un comunicado el jefe de defensa planetaria de la Agencia Espacial Europea, Richard Moissl; quien indicó que el encuentro de mañana sábado ofrecerá a los astrónomos la oportunidad de estudiar una roca espacial a sólo poco más de 168.000 kilómetros (100.000 millas) de distancia.

Eso es menos de la mitad de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna; por lo que será visible con prismáticos y telescopios pequeños.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. 🌎

While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 21, 2023