Al estilo Star Wars: instalarán armas láser en los cazas F-35

El Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea y la Oficina de Investigación Naval están desarrollando actualmente armas láser, rápidas y precisas, que pueden perforar agujeros a través del fuselaje de sus enemigos.

Al mismo tiempo, la Marina de EE.UU., está desarrollando una aplicación láser para el avión caza de su Cuerpo de Infantería “Marines”, el F-35B, destinada a mejorar el poderío del mas reciente caza furtivo, para las futuras décadas de guerra.

Las armas láser para ser instaladas en los jets de combate, se encuentran en rápido desarrollo. Se espera que las mismas aporten nuevas ventajas en los ataques aéreos, al literalmente «quemar agujeros» a través de objetivos enemigos a la velocidad de la luz.

Las armas láser no solo son rápidas, precisas, de bajo peso y ningún arrastre, sino que también traerán una enorme ventaja de un ataque sigiloso y letal contra objetivos aéreos y terrestres.

Esto es bien conocido por los militares, ya que las pruebas en tierra de varios programas ya están en marcha en el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, en la Oficina de Investigación Naval y numerosas otras entidades de servicio involucradas en las pruebas.

El Cuerpo de Infantería de Marina, afirma que si bien su caza F-35B se encuentra en su infancia operativa, pero se espera que pelee hasta al menos 2070. La variante F-35 del Cuerpo de Marines fue la primera de las tres en entrar en servicio.

FOX NEWS: F-35 set for laser boost

F-35 set for laser boost

Fighter Jet laser weapons are on the fast track, expected to bring new air attack options to “burn holes” through enemy targets at the speed of light.

via FOX NEWS https://t.co/lCkWXVg5D7 for more details visit www.t…

— Time News (@TimeNew58177750) August 22, 2019