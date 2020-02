Estudiante falleció al caer al vacío en universidad de Maracaibo

Up Next

Lamentamos informar a la comunidad universitaria, que en la mañana de hoy un joven estudiante falleció en circunstancias, que aun están siendo aclaradas. Dicho fallecimiento no involucró la acción de terceros y conmueve a compañeros y profesores.

El estudiante del segundo trimestre de Ingeniería en Computación, cayó al vació y según publicaciones de las autoridades universitarias en Twitter; “Dicho fallecimiento no involucró la acción de terceros y conmueve a compañeros y profesores”.