Piloto estudiante aterrizó de emergencia: el instructor se desmayó en pleno vuelo

Un estudiante de piloto, aterrizó de emergencia una avioneta Cessna, cuando en plena clase de vuelo, su instructor se desmayó al frente de los controles. El estudiante aterrizó la aeronave de forma segura con la ayuda de los controladores, informaron las autoridades.

El estudiante de piloto, Max Sylvester (australiano), hizo una llamada de socorro al control de tráfico aéreo aproximadamente una hora después de haber iniciado su vuelo de entrenamiento el sábado, cuando su instructor se derrumbó a su lado en pleno vuelo.

Los operadores de un aeropuerto en Perth (Australia), lo ayudaron a guiar el avión de forma segura hasta la pista, donde aterrizó de forma segura.

Las autoridades elogiaron al estudiante de piloto Max Sylvester, por su rápida respuesta y compostura, al asumir con entereza la difícil situación y salir adelante a pesar de su escaso entrenamiento.

En una grabación que luego se hizo pública, el estudiante realizá una llamada de emergencia a la torre, donde describe la condición de su instructor antes de iniciar los procedimientos para aterrizar de emergencia el pequeño avión.

«Se está inclinando sobre mi hombro, estoy tratando de mantenerlo derecho, pero él se sigue cayendo», le el estudiante dice al operador de control de tráfico aéreo.

Cuando se le preguntaron si sabia cómo operar el avión Cessna, el respondió a los controladores: «Esta es mi primera lección real».

Sylvester había tomado lecciones instrumentales antes de subirse a la aeronave, ya que es un aficionado a los simuladores de vuelo virtuales, pero era su primer encuentro real con un avión, razón por lo que nunca antes había intentado aterrizar uno en condiciones reales.

Después de realizar patrones en el aeropuerto de Jandakot en la ciudad de Perth durante casi una hora y practicar aproximaciones con la guía de los controladores, aterrizó con seguridad en la pista del aeropuerto donde su familia y su equipo de emergencias le esperaban.

