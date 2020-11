ETA llega a Nicaragua como huracán categoría 4

A dos meses para que termine este año 2020, a lo largo de estas dos semanas se han sucedido una serie de acontecimientos marcados por la pandemia del coronavirus.

Desde que estalló la pandemia del covid-19 muchos bares y restaurantes se han visto obligados a bajar la santamaría.







Las medidas de los gobiernos no permiten, en muchos lugares del mundo, servir en el local para evitar la propagación del virus, y provocando así muchas pérdidas en los pequeños comercios.

Incluso las grandes cadenas de comida rápida están pasando duros momentos que les están obligando a cerrar algunos de sus muchos restaurantes.

¿Te imaginas a Pepsi pidiendo que tomes Coca-Cola o a Nike invitando a comprar algo de Adidas? Creímos que nunca lo viviríamos, pero en el Reino Unido pasó lo inimaginable este lunes 2 de Noviembre, ya que Burger King emitió un comunicado pidiendo a sus clientes comprar en McDonald’s.

Las dos cadenas de hamburguesas de comida rápida más famosas del mundo, que por décadas han sostenido una gran rivalidad con publicidad en la que hasta Rafael Nadal salió «embarrado», dejaron la enemistad de lado por un bien común: reactivar la economía para que miles de personas no pierdan sus trabajos.

Históricamente, ambas compañías se han lanzado puntas a través de todo tipo de campañas publicitarias. Sin embargo, 2020 lo ha cambiado todo, y a estas alturas no es de extrañar que hasta los grandes rivales aparten sus diferencias.

«Jamás pensamos que te pediríamos eso (…) Una Whopper es siempre lo mejor, pero una Big Mac no está mal», es parte del increíble mensaje de Burger King, donde también invitan a consumir KFC, Domino’s Pizza, Pizza Hut y Subway, entre otras marcas.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6

— Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020