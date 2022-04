Dirigente petrolero Eudis Girot fue liberado tras visita de la OIT

Compartir

Autoridades declararon la alerta por las fuertes lluvias que el fin de semana afectaron a siete municipios de la zona de montañosa del estado Táchira.

Específicamente, 27 viviendas de esa parte de la entidad se vieron perjudicadas. En éste sentido, Geovat Huérfano, secretario general de Gobierno, en compañía del director de Protección Civil del estado, Yesnardo Canal, ofreció un balance.

Detallaron que los daños fueron principalmente en la zona norte y de montaña de la región. Al tiempo, Huérfano aclaró que el estado no está en emergencia.

«Las precipitaciones que se han presentado son eventuales; y hasta los momentos la situación la tenemos controlada», agregó.

Agregó, que en los municipios donde se han presentado deslizamientos de tierras, se ha hecho el despeja de las carreteras progresivamente;con el fin de permitir que las personas que se quedaron retenidas logren pasar de un municipio a otro.

Táchira: alerta por lluvias en zona montañosa

Al tiempo, el funcionario preció que las afectaciones en las viviendas y en la vialidad no son significativas.

“En estos momentos no podemos decir que tenemos damnificados, no podemos decir que no hay paso vehicular ni peatonal; porque colapsó el estado o porque se nos vino un puente, por ejemplo. En estos momentos eso no está ocurriendo”, afirmó.

Asimismo, de acuerdo al Secretario de Gobierno, en el Táchira hay 2333 zonas de riesgos y de esas; 485 son de alto riesgo por lo que han ido atendiéndolas de manera progresiva.

Agregó, que activaron zonas operacionales hacia donde han trasladado maquinaria perteneciente a los organismos nacionales; debido a que la Gobernación tiene la mayoría de máquinas inoperativas.

Eso quiere decir, que muchas no cuentan con cauchos y baterías o presentan desperfectos. En ese sentido, aseguró que las van a ir recuperando poco a poco.

En ese orden de ideas, mencionó que solo tienen una maquinaría jumbo para hacer el dragado; de todos los ríos de la entidad con el fin de evitar desbordamientos que afecten en mayor medida a las familias.

Con información: ACN/PDCTV.net/800Noticias/Foto: Cortesía

