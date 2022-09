«Manito» de jonrones criollos y triunfo de Aníbal en jornada de Grandes Ligas (+ vídeos)

Por Bravos, los venezolanos William Contreras de 3-2, Ronald Acuña de 4-1, jonrón (11); anotada y producida (36).

Xander Bogaerts disparó un grand slam y produjo cinco carreras, J.D. Martinez sacudió un jonrón, ambos en apoyo a la eficaz labor de Michael Wacha, y los Medias Rojas de Boston defendieron apenas la ventaja para derrotar a los Mellizos de Minnesota 7-6.

Por Mellizos, los venezolanos Luis Arráez de 4-1, dio su octavo jonrón del año, anotada, tres producidas (45), y Sandy León de 2-1, una anotada.

