Europa empieza mañana domingo la campaña de vacunación contra covid-19

Europa arranca vacunación contra el covid-19 el domingo 27 de diciembre con los mayores y sus cuidadores en las residencias de ancianos; en un momento en el que los casos de esta enfermedad afectan ya al 1% de la población mundial -mas de 78 millones de habitantes-, y los decesos han alcanzado 1,74 millones en el planeta; según cifras de la Organización Mundial para la Salud (OMS).

Las vacunas de la alemana BioNTech y de la estadounidense Pfizer, que deben de mantenerse a -70 grados, se encuentran en lugares secretos bajo vigilancia; listas para que comience su administración en geriátricos, mayores de 80 años y personal sanitario, y luego se amplíe al resto de la población.

El proceso de inoculación, autorizado por la Unión Europea (UE) el pasado 21 de diciembre; empezará en toda Europa entre el 27 y el 29 de diciembre de manera coordinada.

La esperanza suscitada por las vacunas se ha visto empañada por la aparición de una nueva cepa británica de la covid; hasta el 70% mas contagiosa según los expertos, que ya ha sido detectada en varios países del continente: Francia (un primer caso), Italia (uno), Alemania (uno) y España (cuatro), además de Gibraltar.

En Alemania, el país de mayor peso demográfico de la UE con 83 millones de habitantes y desde hace una semana bajo drásticas restricciones a su vida pública; los autoridades de los estados federados tienen todo dispuesto para iniciar mañana la campaña de vacunación.

Europa arranca vacunación y los primeros serán, residentes en geriátricos y personal sanitario especialmente expuesto a una infección; el lunes se activarán ya los centros de vacunación distribuidos por todo el país para profesionales considerados esenciales; así como mayores de 80 años, hasta ampliarse en distintas fases de acuerdo a otros grupos y edades, según su grado de vulnerabilidad.

Se espera que hasta fin de año habrán llegado a los «Länder» unos 1,3 millones de dosis de la vacuna desarrollada por la alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer; hasta finales de marzo se espera alcanzan los doce millones de dosis de la vacuna.

Alemania espera recibir este año 300 millones de dosis; sea a través de la UE o de los contratos adicionales suscritos en paralelo con distintas farmacéuticas.

España

Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer de todas las que llegarán a España se encuentran desde primeras horas de este sábado en un centro logístico que la farmacéutica Pfizer tiene en la provincia de Guadalajara (centro); desde donde se distribuirán a otros puntos del país.

Fuentes del dispositivo de seguridad que protegió el cargamento indicaron que el día de Navidad, un primer camión cruzó la frontera procedente de Puurs (Bélgica); escoltado por la Guardia Civil y tras pasar la noche en un cuartel de este cuerpo de seguridad, hoy se dirigió a un centro logístico de la farmacéutica en Guadalajara.

Europa arranca vacunación y está previsto que mañana domingo reciban la vacuna los primeros españoles: una persona mayor y un trabajador de una residencia de mayores de la ciudad de Guadalajara y continuará la vacunación en el resto de España.

El almacenaje de las vacunas es uno de los secretos mejor guardados por razones de seguridad; con el objetivo no solo de la seguridad física, sino también virtual y que ningún centro de almacenaje pueda sufrir un ciberataque.

Francia

Por su parte, Francia recibió este sábado las primeras 19.500 dosis de la vacuna de Pfeizer; procedentes del almacén de la farmacéutica en Bélgica. Escoltado por la Gendarmería, un camión refrigerado trasladó las dosis hasta un centro logístico hospitalario situado en las afueras de París.

Los primeros pacientes serán ancianos residentes en un centro de Sevran; en la región parisiense, y en otro de Champmaillot, en Borgoña, en el centro del país.

A partir de los próximos días, la vacuna será repartida de forma regular en función de las dosis; que se tengan entre los 7.000 centros de la tercera edad que tiene el país.

Sus residentes son los primeros que recibirán el remedio, junto al personal de riesgo de los mismos; en función de la estrategia establecida por el Gobierno francés, que espera que esta primera fase de vacunación, que afecta a 1 millón de pacientes, dure hasta febrero próximo.

Posteriormente se abrirá la vacuna a otros grupos de población en una campaña que no terminará hasta bien entrada la primavera; además, Francia ha puesto en marcha una plataforma digital para registrar los posibles efectos secundarios que sientan los pacientes vacunados.

Italia

Europa arranca vacunación. La furgoneta con las primeras 9.750 dosis de la vacuna anti-Covid de la casa farmacéutica Pfizer-Biontech, escoltada por los Carabineros, llegaron hoy desde Bélgica al Hospital Spallanzani de Roma y desde ahí serán distribuidas al resto de regiones para la campaña de vacunación a la que se procederá mañana en toda Europa.

En este hospital romano dedicado a las Enfermedades contagiosas, las dosis se dividirán en cajas que luego se entregarán al Ejercito para su distribución en toda Italia; las dosis destinadas a Roma permanecerán en este hospital donde se realizarán las primeras vacunas simbólicas de toda Italia a empleados de este centro.

La primera en recibir la vacuna, a las 8 de la mañana del 27 de diciembre en el hospital Spallanzani de Roma, será la enfermera Claudia Alivernini; el rostro simbólico del personal sanitario en primera línea durante meses en la batalla contra el coronavirus.

Además de la enfermera, entre los primeros a vacunarse estará Massimo Galli, jefe del departamento de enfermedades infecciosas del Hospital Sacco de Milán, y Raffaele Bruno, el especialista en enfermedades infecciosas que fue el médico del llamado «paciente 1»; que trabaja en el Policlínico San Matteo de Pavía.

En el Spalazzani serán vacunados ante los medios además dos médicos que posteriormente formarán parte de las unidades involucradas en la administración de vacunas a los compañeros; una investigadora, que trabaja en los laboratorios de investigación de este centro, entre otros.

Portugal

El primer ministro de Portugal, António Costa, mostró su confianza en la vacuna, que se empezará a administrar a partir de mañana domingo; para doblegar la pandemia, a pesar de ser un proceso escalonado y prolongado en el tiempo.

Costa, que anoche se dirigió a los portugueses en el tradicional discurso navideño; insistió en la idea de que «no regatearemos esfuerzos con nuestros recursos y junto con la Unión Europea para combatir la pandemia y aliviar el sufrimiento de los portugueses».

El Plan de recuperación para Europa diseñado para sortear la Covid-19 servirá; según dijo Costa, para afrontar «los problemas estructurales que históricamente han limitado el potencial de desarrollo del país».

Grecia

El primer lote con 9.750 vacunas contra la covid-19 de la empresa Pfizer/BioNTech llegó hoy a Atenas, donde empezará el domingo la campaña de inmunización denominada Operación Libertad.

Según informó el Gobierno, las vacunas fueron almacenadas en presencia del viceministro de Protección Civil, Nikos Jardaliás; en un lugar secreto en la región capitalina de Atica y en medio de fuertes medidas de seguridad para garantizar su adecuado almacenamiento.

Mañana, una primera partida será repartida entre cinco hospitales de Atenas, antes de que el lunes se distribuya entre las ciudades de Salónica, Lárisa, Ioánina y Patras. Una enfermera y una persona mayor serán este domingo las primeras personas en Atenas que recibirán la vacuna, seguidas de la presidenta del país, Katerina Sakellaropulu, el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente del Parlamento, Konstantinos Tassulas.

Polonia

Las autoridades sanitarias polacas informaron de que las primeras dosis de la vacuna cruzaron la frontera la pasada medianoche y empezarán a distribuirse por vía terrestre a lo largo de la jornada.

El domingo se procederá a vacunar ya a personal sanitario de hospitales; se proseguirá a partir de ahí con la vacunación de los grupos más vulnerables, especialmente ancianos.

Las dosis se repartirán por un total de 500 centros hospitalarios. Se espera que hasta fin de año se hayan administrado unas 300.000 dosis, cantidad que se ampliará 1,5 millones para finales de enero.

Nórdicos

En Dinamarca arrancará asimismo la campaña de vacunación este domingo a primera hora de la mañana; los primeros transportes con 9.700 dosis llegaron al país nórdico procedentes de una centro de Pfizer en Bélgica y se distribuirán por siete departamentos durante este sábado.

Suecia, país que durante meses optó por una estrategia laxa frente a la pandemia pero cuya tasa de mortalidad es ahora cinco veces superior a la de Dinamarca y diez respecto a Finlandia o Noruega; inicia el domingo su campaña de vacunación entre los grupos más vulnerables.

Su epidemiólogo jefe, Anders Tegnell, comunicó el sábado la llegada de los transportes de vacuna de BioNTech-Pfizer; aunque sin concretar cómo se desarrollará la campaña por razones de seguridad.

Asimismo bajo estrictas medidas de confidencialidad se iniciará la vacunación en Finlandia, cuyas autoridades notificaron este sábado la llegada de las 9.700 primeras dosis, que deberán ser administradas a partir del domingo.

Bálticos

Europa arranca vacunación y Letonia recibió asimismo la pasada madrugada 9.500 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech; la vacunación empezará el lunes, con el personal sanitario como primer destinatario, para proseguir de forma escalonada con los grupos de población más vulnerables.

La vecina Estonia, la más pequeña de la repúblicas bálticas con 1,3 millones de habitantes, espera asimismo recibir sus primeras 7.000 dosis el domingo y empezar con la vacunación el lunes.

Lituania, el país cuya incidencia de contagios acumulada en 15 días se ha disparado a 1.376 casos por 100.000 habitantes, la segunda más alta de la UE, ha recibido 10.000 dosis; su campaña de vacunación arrancará a las 20.00 horas locales del domingo y se realizará de forma coordinada por cinco centros del país.

Rusia

Finalmente, el ministro del Ministerio de Sanidad de Rusia autorizó hoy la vacunación contra la covid-19 para los mayores de 60 años; con el preparado ruso Sputnik V.

«El Ministerio de Sanidad aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento. Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus; dijo Mijaíl Murashko, ministro de Sanidad, a la televisión pública.

Hasta ahora la vacuna rusa, que empezó a utilizarse masivamente en el país el pasado 15 de diciembre, solo se estaba aplicando a personas de entre 18 y 60 años; Murashko subrayó que los últimos análisis confirmaron que el uso de Sputnik V no representa ningún riesgo para las personas mayores.

La pasada semana el presidente ruso, Vladímir Putin, admitió en su rueda de prensa anual que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permitía; eso despertó suspicacias en algunos países interesados en adquirir la vacuna rusa como en Argentina, el primer país en registrar Sputnik V el 23 de diciembre coincidiendo con la llegada de un avión con las primeras dosis.

La Sputnik V mostró una eficacia del 91,4 % en el último control efectuado en la tercera fase de los ensayos clínicos; datos que, según Gintsburg, «permiten afirmar con seguridad que (Sputnik V) es altamente eficaz y totalmente segura para la salud».

ACN/EFE

