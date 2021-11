Eva y Alejandra mezclan su estilo versatil con el Trap (fotos)

Compartir





















Eva y Alejandra buscan su espacio en la música. Las influencers, radicadas en Estados Unidos, incursionan en la industria con el género Trap; por lo que el próximo mes de diciembre lanzarán su primer sencillo que promete ser todo un hit.

Además de formar un dueto musical, ambas son solicitadas como embajadoras de grandes marcas para publicidad; por sus estilos de moda y lifestyle, que impactan en cada foto.

Actualmente colaboran para grandes marcas de USA y Europa, como Steve Madden, Pretty Little Thing, Revolve, Fashion Nova, Shopakira, Lounge Underware, Dust of Gods, Teddy Blake, Happy Sucks, Public Desire Shoes, Naked Fashion, Daniel Wellington Watches, Shein, Hair Model for Mounir Master Classes in Milan and Belgica, Coal N Terry Vintage, Mulco Watches, Ohpolly, Jessica Buurman, Dermalogica, Balr, entre otras.

Eso las coloca entre las mejores en su estilo, de allí que decidieron incursionar en este género musical, mezclando sus estilos para darle otro toque, un gran reto para ambas chicas.

¿Qué mejor combinación?, Eva, es de España y Alejandra de Venezuela, ambas de ascendencia libanesa; su gran parecido físico y proyectos en común las llevaron a unirse para crear contenido exclusivo que de seguro va a cautivar ahora con su lanzamiento musical, que espera salir el próximo mes por la conquista de otros espacios.

Es importante mencionar que su contenido publicitario genera un alcance mensual de más de 3 millones de espectadores en sus redes sociales, y que siguen incrementando día a día gracias a sus talentos.

Si desean conocer más, pueden seguiras en su cuenta de Instagram: @alejandradivo, @evajarit.

