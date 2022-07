Evacuan Aeropuerto John F. Kennedy por amenaza de bomba

Compartir

El joven venezolano Greg Sewo, GregAventuras, creador de contenido digital de humor para adulto, tuvo que migrar ante la situación de Venezuela.

En su recorrido por Brasil y Argentina, ha logrado superar las adversidades recopilando muchas vivencias.

Su nombre de pila es Greg Allessandro Sewo Hernández, nacido en el año 2000 en Maracay, estado Aragua, en la región central.

Como mucho jóvenes de su país le toco salir en busca de sus sueños, hoy tiene una presencia importante en las redes sociales, @gregaventuras.

Con casi dos años fuera de Venezuela, y un poco más con fuerte presencia en las redes, Greg se ha convertido en un creador de contenido de sus vivencias con originalidad.

Mostrando todo su proceso de migración por Brasil y Argentina, y su experiencia de vida.

En su periplo por tierra, desde los valles aragüeños hasta el Roraima y la Amazona Brasileña, atravesó por tierra la frontera, sobrepasando las trochas, siempre dejando su anécdota con humor.

“Cuando llegue a Brasil empecé trabajando con una bicicleta vendiendo chicha, hasta que logré reunir para una moto”.

“Con la moto que me compré seguí vendiendo chicha”, afirmó Greg Sewo.

“Un día cuando estaba regresando a mi casa tuve un accidente de moto con un repartidor brasilero, cuadre con él para pagarle por la reparación de su moto por la caída, a los días me fue a buscar a mi casa a pedirme más dinero así que me negué y él habló con los traficantes de la Favela donde yo vivía para que me amenazaran y yo diera más dinero, me negué, y por miedo me fui a casa de un amigo lejos, pero lo que no me esperaba es que los traficantes secuestraran al compañero de habitación que yo tenía, para hacer que yo apareciera y pagar más dinero para que lo soltaran, al final terminé en una Favela hablando en portugués con un traficante para bajar la cantidad de dinero que me estaban pidiendo».

Hoy, con 4 años dedicándose al Stand up y la comedia, el creador de contenido, GregAventuras narró que se impresionó del vuelco positivo que ha dado su vida.

De ser el bachiller comerciante de un mercado, a todas la vivencia que ha podido reunir, haciendo presentaciones de su show en Argentina que él deja ver en sus cuentas en redes @gregaventuras.

