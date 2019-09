Evento para invadir el «Area 51» paso de chiste a un potencial desastre

En el remoto condado de Lincoln, en el sur de Nevada, se encuentran dos pequeños pueblos, cuya población combinada es de unas 173 personas.

Rodeadas de paisajes áridos y caminos polvorientos hasta donde alcanza la vista, están las ciudades de Rachel y Hiko.

Sin embargo, lo que actualmente las hace especiales es su proximidad a una base secreta de la Fuerza Aérea de los EE.UU., comúnmente conocida como Área 51.

La misteriosa área de pruebas militares, que ha sido asociada durante mucho tiempo con las teorías de conspiración de ovnis, ha consolidado su lugar en el folclore alienígena norteamericano.

En estas ciudades aisladas, a partir del 19 de septiembre, se espera que decenas de miles de personas se reúnan para dos eventos: el Alienstock y Storm Area 51.

A diferencia de la mayoría de los festivales a gran escala, estos eventos no se hicieron en años, surgieron de una broma de Internet publicada en Facebook hace solo cuatro meses.

En un remolino informativo de pocos meses, la persona detrás de esa “broma” ayudó a organizar uno de los eventos, mismo que ahora teme podría convertirse un «desastre humanitario».

En junio, Matty Roberts, un estudiante de 20 años de Bakersfield, California, publicó el irónico evento de Facebook.

El nombre del evento de Facebook fue: «Storm Área 51, no pueden detenernos a todos».

El plan, como su nombre lo indica, era que personas ingresaran en la base militar en cantidades lo suficientemente grandes como para sobrepasar la seguridad del complejo.

Una vez dentro de las instalaciones, los supuestos secretos que acechan en el interior (por ejemplo la tecnología alienígena y las investigaciones clandestinas del gobierno con objetos recuperados de accidentes de vehículos extraterrestres), finalmente podrían ser revelados al público.

A los pocos días de su lanzamiento, el evento se convirtió en una sensación viral, que fue noticia en todo el mundo.

Actualmente, más de 3,5 millones de personas han expresado su interés en asistir al evento el 20 de septiembre. Roberts dijo que «buena parte de esas personas está tomándoselo en serio».

Uno de ellos es el inversor inmobiliario de 33 años Art Frasik, de Ohio. Le dijo a la BBC que él y otros estaban decididos a ingresar a las instalaciones para «exponer y aceptar el descubrimiento de los extraterrestres».

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, por otro lado, está tomando muy en serio estas amenazas.

Laura McAndrews, portavoz de la Fuerza Aérea, dijo a la BBC que «cualquier intento de acceder ilegalmente a instalaciones militares o áreas de entrenamiento militar es peligroso». «El uso de fuerza letal está autorizado», agregó la portavoz.

Roberts se ha hecho eco de esa advertencia, diciendo que no quiere que nadie salga lastimado durante las actividades.

Después de que el evento de Facebook se volvió viral, los agentes del FBI llamaron a su puerta para cuestionar sus intenciones. Roberts aseguró a los agentes que «no estaba construyendo bombas o algo por el estilo».

Sin embargo, lo que comenzó como su «idea divertida para las redes sociales» ha escalado más allá de su control.

Para la Fuerza Aérea de EE.UU. y los habitantes de los condados de Lincoln y Nye, los alienígenas del Área 51 podrían ser la menor de sus preocupaciones el día que se lleven a cabo estos eventos.

Los vecinos advierten que la situación podría fácilmente salirse de control si se inicia la violencia por cualquiera de los dos bandos.

