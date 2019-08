Evento del Área 51 para ver extraterrestres fue eliminado por Facebook

El método más común que usan los astrónomos para determinar la composición de estrellas, planetas y otros objetos es la espectroscopía. Hoy, este proceso utiliza instrumentos con una rejilla que extiende la luz de un objeto por longitud de onda.

Esta luz extendida se llama espectro. Cada elemento, y combinación de elementos, tiene una huella digital única que los astrónomos pueden buscar en el espectro de un objeto determinado. Identificar esas huellas dactilares permite a los investigadores determinar de qué está hecho.

Esa huella digital a menudo aparece como la absorción de luz. Cada átomo tiene electrones, y a estos electrones les gusta permanecer en su configuración de energía más baja.

Pero cuando los fotones que transportan energía golpean un electrón, pueden elevarlo a niveles de energía más altos. Esto es absorción, y los electrones de cada elemento absorben luz a longitudes de onda específicas (es decir, energías) relacionadas con la diferencia entre los niveles de energía en ese átomo.

Sin embargo, los electrones quieren volver a sus niveles originales, por lo que no retienen la energía por mucho tiempo. Cuando emiten la energía, liberan fotones con exactamente las mismas longitudes de onda de luz que fueron absorbidas en primer lugar.

Un electrón puede liberar esta luz en cualquier dirección, por lo que la mayor parte de la luz se emite en direcciones alejadas de nuestra línea de visión. Por lo tanto, aparece una línea oscura en el espectro a esa longitud de onda particular.

