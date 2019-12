Evo asilado en Argentina y no podrá reelegirse

Evo Morales Ayma, quien había escapado a Mexico; a solicitud de la policía y militares de Bolivia, supuestamente víctima de un Golpe de Estado perpetrado por la oligarquía boliviana; arribó este jueves a la República Argentina, gracias al refugio político brindado por el mandatario Alberto Fernández.

A través de su cuenta en Twitter, el líder aymara; proveniente de Cuba, agradeció al mandatario mexicano, Manuel López Obrador; quien le extendió una mano solidaria durante un mes ante la escalada de violencia que vivía Bolivia; antes de la llegada de la dictadura dirigida por Jeanine Áñez, y que cuenta con el respaldo de la Casa Blanca.

Minutos después, el ex mandatario Evo Morales afirmó; que durante su estadía en México se sintió como en casa.

De acuerdo con los reportes de diversos periodistas independientes; Morales se encuentra en Argentina junto a sus familiares.

Elecciones en Bolivia en marzo del 2020

Los nuevos comicios en Bolivia serían en marzo de 2020; pero las fuerzas militares que hoy gobiernan la nación bolivaiana; no sólo han prohibido que Evo Morales pueda concurrir en las próximas elecciones; sino que también impedirían la votación en las áreas donde la referida tolda política es más popular.

Es importante señalar que, de acuerdo con algunos pronósticos; los nuevos comicios en Bolivia serían en marzo de 2020. Por ello, tras asumir un Gobierno de facto, las fuerzas del MAS (el partido que respalda a Morales); siguen trabajando para garantizar la participación democráticas de sus dirigentes que han sido perseguidos tras el golpe de Estado.

Sin embargo, las fuerzas militares no sólo han prohibido; que Evo Morales pueda concurrir en las próximas elecciones; sino que también pretenden impedir la votación en las áreas donde la referida tolda política es más popular.

Gobierno de Argentina otorga asilo a Evo Morales

Evo Morales llegó este jueves al aeropuerto internacional Ezeiza; para permanecer en Argentina por tiempo indefinido.

Evo Morales llegó este jueves al aeropuerto internacional Ezeiza; para permanecer en Argentina por tiempo indefinido. | Foto: Reuters (Referencial)

Evo Morales repudia notificación de Interpol en su contra. Persisten bloqueo de vías en Bolivia; y el ex mandatario denuncia denuncia 27 muertos en Bolivia por represión golpista

El presidente boliviano se encontraba asilado en México; desde donde viajó a Cuba y luego a Argentina.

La Cancillería de Argentina informó este jueves que fue otorgado el asilo al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, así como a otros cuatro ex funcionarios de su Gobierno.

Morales arribó al país procedente de Cuba para realizar la solicitud de refugiado; trámite que debe procesarse ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare); ente que depende del Ministerio del Interior.

En horas de la mañana, el canciller Felipe Solá recibió al mandatario; y aseguró que «viene para quedarse en Argentina». De acuerdo con Solá, Morales ingresó al país suramericano; en condición de asilado y en los próximos días solicitará su declaración como refugiado.

ACN/diarios/agencias

No deje de leer: Rusia reconoció a Jeanine Áñez como nueva líder de Bolivia(Opens in a new browser tab)