Emiten orden de captura contra el expresidente izquierdista Evo Morales

Evo Morales huyó a México y de allí voló a Cuba. en Ambos países le ofrecieron asilo, pero no lo aceptó. Por último se dirigió a Argentina donde permanece. A Morales también lo investigan por delitos de narcotráfico.

La misma medida también la acordaron contra el líder cocalero Faustino Yucra. Morales quien se encuentra en fuga después de haber huido no se ha pronunciado. Las autoridades no creen que pueda entregarse.