Ex novia del príncipe Harry fue hallada muerta en Lóndres

A los 40 años la animadora británica y ex novia del príncipe Harry, Caroline Flack; fue hallada muerta este sábado 15 de febrero en su residencia de Lóndres, Inglaterra

Es de resaltar, que entre sus apariciones como figura pública, Flack, presentó el popular reality show «Love Island»; es decir, la versión inglesa de «La isla de las tentaciones».

Además, fue Trending Topic lamentablemente por su presunta situación de violencia; aplicada por su novio Lewis Burton.

También, en el transcurso de los años la hoy fallecida se hizo nombre en la industria de la televisión inglesa. Aunado, a que en el 2009 mantuvo un romance con el Príncipe Harry; relación que coincidió con la etapa más «desinhibida» del nieto de la reina de Inglaterra.

Luego de darse a conocer el triste hecho, la familia de la ex novia del príncipe Harry; no ha ofrecido detalles de lo sucedido y se limitó a solo publicar un comunicado breve que dice «respeten la privacidad de la familia en estos momentos difíciles; y pedimos que no intenten contactarnos o fotografiarnos».

Algunos medios de espectáculos presumen en sus publicaciones, que la presentadora se habría suicidado; «algo que ya habían hecho dos ex concursantes del programa, Mike Thalassitis y Sophie Graydon», se lee en un portar web.

