Ex presidente Lula condenado a 17 años más

Este miércoles, las agencias de noticias reportaron una masiva explosión ocurrida en una refinería, ubicada en la localidad de Port Neches (Texas).

De inmediato, comenzaron a circular en las redes videos con imágenes dramáticas de la escena, que muestran el momento en que se produjo el suceso.

Posterior al informe inicial, los usuarios de las redes sociales, compartieron videos de nuevas detonaciones ocurridas en las inmediaciones de la refinería siniestrada.

De acuerdo a fuentes de la BBC, tres empleados resultaron heridos en el accidente, lo cual posteriormente fue confirmado por el propietario de la refinería: TPC Group.

La explosión inicial, ocurrió cerca de la 01:00 pm hora local (07:00 UTC/GMT) de este miércoles; sintiéndose en un radio de 48 kilómetros desde el epicentro. Las autoridades han establecido una zona de evacuación obligatoria de casi un kilómetro al rededor de la refinería.

Doorbell cameras in Port Neches, Texas captured the moment of a chemical refinery explosion that rocked the city, injuring at least three people, and even breaking a light fixture a distance away. https://t.co/WD0p6f2Vt0 pic.twitter.com/r2t5hgu58n

La empresa propietaria de la refinería, TPC Group, informó en un comunicado que activó un plan de respuesta inmediata; por lo que solicitó asistencia de emergencia al Departamento de Bomberos de la localidad.

Algunos residentes de Port Neches, informaron que las ventanas de sus casas que se encuentran a varios kilómetros de distancia habían explotado.

Ryan Mathewson dijo: «Nos encontrábamos en la casa más cercana a la planta. Nos despertamos cubiertos de trozos de puertas de vidrio pero salimos a salvo».

Crystal Holmes, capitán de la oficina del sheriff del condado de Jefferson, dijo que dos empleados fueron retirados de la planta y llevados al hospital.

El capitán Holmes, informó que continúan las operaciones de búsqueda y rescate dentro de la planta, así como en las casas cercanas; por lo que los equipos irán de puerta en puerta para chequear posibles incidencias en las viviendas aledañas.

Dramatic video appears to show a second explosion at the chemical refinery in Port Neches, Texas, that injured at least three people and damaging nearby homes from the blast earlier this morning. https://t.co/MFWQAe0KWC pic.twitter.com/N5CvMLzUva

— ABC News (@ABC) November 27, 2019