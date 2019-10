Exdirectivo del comité olímpico ruso es detenido en Florida

El presidente Donald Trump, confirmó públicamente que Estados Unidos abandonará definitivamente el acuerdo climático de París.

Hizo el anuncio en una conferencia de energía en Pittsburgh en un escenario flanqueado por hombres con cascos.

Describió el acuerdo como un mal negocio y dijo que sus políticas pro combustibles fósiles habían convertido a Estados Unidos en una superpotencia energética.

Lo más pronto que pueda comenzar formalmente el proceso de retirar a los Estados Unidos del acuerdo de París es el 4 de noviembre.

La retirada entrará en vigencia un año después, el día después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2020, suponiendo que Trump sea reelecto.

El acuerdo de París reunió a 195 naciones en la batalla para combatir el cambio climático.

Se comprometió a los Estados Unidos a reducir los gases de efecto invernadero hasta un 28% para 2025 en función de los niveles de 2005.

El presidente Trump dijo que si no podía mejorar ese acuerdo, se retiraría, pero fuentes diplomáticas dijeron que no ha habido un gran esfuerzo en la renegociación.

Mientras tanto, el personal del presidente ha llevado a cabo lo que los críticos llaman una misión de “buscar y destruir” a través de la legislación ambiental de Estados Unidos.

Trump prometió que convertiría a los Estados Unidos en una superpotencia energética, y está tratando de barrer una serie de leyes de contaminación para reducir el costo de producir gas, petróleo y carbón.

Clasificó los planes de limpieza ambiental del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, como una guerra contra la energía estadounidense.

A sad day for the world and shameful day for the US government!@realDonaldTrump confirms that the USA will leave the Paris Climate Accord…😥https://t.co/lSNx0H279m

— Catherine Rowett MEP (@catherinerowett) October 24, 2019