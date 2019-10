Espeluznante! Una mujer encontró su exnovio muerto trabajando en un restaurante

Un impactante nuevo estudio astronómico sugiere que el segundo objeto interestelar descubierto, el Cometa 2I/Borisov, podría transportar agua desde más allá del Sistema Solar.

El estudio sugiere que 2I/Borisov, descubierto el 30 de agosto por el astrónomo Gennady Borisov, está liberando vapor de agua en su viaje a través del espacio.

«Usando un modelo de sublimación simple, estimamos un área activa de H2O de 1.7 km2 [0.65 millas cuadradas], que para las estimaciones actuales del tamaño de Borisov sugiere fracciones activas entre 1-150 [por ciento], de acuerdo con los valores medidos en los cometas del Sistema Solar”, según señala el estudio. Es común que los asteroides del Sistema Solar transporten agua.

El estudio se envió a The Astrophysical Journal Letters y se puede leer en el repositorio web de arXiv.org

«El descubrimiento del cometa interestelar 2I/Borisov brinda la oportunidad de probar la composición volátil de un cometa que es inequívoca desde fuera de nuestro propio Sistema Solar, lo que proporciona restricciones en la física y la química de otros discos protostelares», escribieron los investigadores en el documento.

Aunque 2I/Borisov, que tiene un aspecto familiar, no emite su propia luz, los investigadores del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA utilizaron espectros de luz para hacer su observación.

Adam McKay, autor principal del estudio, dijo que el descubrimiento potencial del agua podría dar una idea de otros sistemas. «¿Somos especiales como sistema planetario o somos muchos sistemas planetarios como el nuestro?», Dijo en una entrevista con New Scientist.

«Eso tiene implicaciones para el origen de la vida y cuán común es la vida en todo el universo», afirmo McKay.

Si los hallazgos son precisos, sería la primera vez que se detecta agua del exterior del Sistema Solar.

El acontecimiento es tan importante que la cadena Fox News contactó a la NASA con una solicitud oficial de comentarios sobre esta historia, de la cual aun se encuentran a la espera. Se cree que habrá un pronunciamiento oficial de la NASA en este sentido.

Un estudio separado publicado el año pasado sugirió que los objetos similares a cometas podrían estar «transportando» vida microbiana a través de miles de años luz.

A diferencia del primer objeto interestelar encontrado, el Oumuamua en forma de cigarro, 2I/Borisov tiene una «apariencia cometaria; según las imágenes tomadas el 10 y el 13 de septiembre por el telescopio William Herschel y el telescopio Gemini North.

El objeto interestelar está compuesto de polvo, su morfología se describe como «irrelevante» y es probable que tenga un diámetro de aproximadamente 2 kilómetros, similar a otros cometas en el Sistema Solar; según un estudio separado, publicado en Nature Astronomy

El mes pasado, el JPL de la NASA dijo que 2I/Borisov estaba aproximadamente a 260 millones de millas del Sol y alcanzará su punto más cercano, conocido como perihelio, el 8 de diciembre de 2019.

En ese momento, se encontrará 305 millones de kilómetros del Sol (2,04 unidades astronómicas).

A diferencia de Ouamuamua, Borisov será observable durante un período prolongado de tiempo, idea que ha entusiasmado mucho a los astrónomos.

Astronomers have spotted signs of water spraying off of an interstellar visitor, comet 2I/Borisov. https://t.co/AEC9nUHe6t

— Nature News & Comment (@NatureNews) October 31, 2019