Exoficial de seguridad israelí dice que los extraterrestres existen y Trump lo sabe

Un exoficial de seguridad espacial israelí, ha causado sensación en las agencias de noticias en todo el globo al decir que los gobiernos de la Tierra han estado en contacto con extraterrestres de una «federación galáctica», incluyendo por supuesto a la administración Trump.

«Los Objetos Voladores No Identificados han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista», dijo Haim Eshed, exjefe de la dirección espacial del Ministerio de Defensa de Israel, al periódico israelí Yediot Aharonot. La entrevista en hebreo se publicó el viernes y ganó terreno después de que el diario Jerusalem Post publicara algunas partes traducidas al inglés este martes.

Eshed, que es un profesor universitario respetado y además un general retirado de las ISDF, dijo que los extraterrestres sentían igualmente curiosidad por la humanidad y buscaban comprender «la estructura del universo».

