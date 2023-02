¡Pendiente! Exoneración de pago de IGTF vence el 25 de febrero

No deje de leer:

-Pagos en moneda distinta a la de curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela; realizados a personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica que no están clasificados como sujetos pasivos especiales.

Igualmente, los intereses de los títulos negociados a través de las bolsas valores; realizados en moneda extranjera o en criptomonedas o criptoactivos no emitidos por Venezuela.