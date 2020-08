Expertos calculan la verdadera dimensión de la explosión de Beirut (+Video)

Recientemente, la agencia de noticias Reuters publicó un estudio comparativo realizado por expertos en armamento y explosivos, con la finalidad de ayudarnos a entender la magnitud de la reciente explosión de Beirut.

El estudio, ubica la explosión una escala de potencia junto al armamento no-nuclear mas poderoso (como la bomba «MOAB»), pero también con accidentes industriales, nucleares y armamento nuclear táctico, lo que sin duda permite al lector hacerse una clara idea de la devastadora onda de choque que arrasó con la capital libanesa.

«A escala, esta explosión se reduce a una bomba nuclear en lugar de a una bomba convencional», dijo Roland Alford, director gerente de Alford Technologies, una empresa británica que se especializa en la eliminación de artefactos explosivos.

«Probablemente se encuentre entre las mayores explosiones no-nucleares de todos los tiempos», agregó el experto.

Los expertos consultados por Reuters, han estimado que el tamaño de la explosión de Beirut equivale a 200 a 300 toneladas de explosivos convencionales como el Trinitrotolueno (TNT); una medida internacional que permite establecer la magnitud de una explosión.

En esta nota informativa, también intentamos expresar esa cifra en imágenes y un cuadro que nos permite comparar lo ocurrido en Beirut; con otras explosiones y la capacidad destructiva de ciertas armas.

George William Herbert, quién es profesor adjunto del Centro de Estudios de No Proliferación de Armas, del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury y consultor de explosiones y misiles; utilizó dos métodos para poder estimar el rendimiento de la explosión de Beirut.

El primer método utilizó evidencia visual de la explosión, junto con evaluaciones de los daños. El otro método de cálculo, se basó en la presunta cantidad de nitrato de amonio almacenado, donde supuestamente se originó la explosión.

Ambas técnicas estiman el rendimiento en unos pocos cientos de toneladas de TNT, con una superposición de 200 a 300; dijo William Herbert a la agencia de noticias Reuters.

Experts estimate the massive warehouse explosion that sent a devastating blast wave across Beirut could be one of the strongest non-nuclear explosions ever recorded https://t.co/fAMZ9xO70o

— Reuters (@Reuters) August 15, 2020