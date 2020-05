11 bomberos heridos tras fuerte explosión en edificio de Los Angeles

Este sábado, en horas de la tarde, en medio de la cuarentena por el coronavirus, se registra una fuerte explosión en edificio de Los Angeles y deja varias estructuras; en llamas y al menos 11 bomberos heridos, según confirma el Departamento de Bomberos de esa ciudad.

La explosión se produjo alrededor de las 18:30, hora local, mientras los bomberos se encontraban en el lugar apagando el fuego.

«Cuando los bomberos ingresan y encuentran el epicentro del incendio; hubo una explosión significativa», indica el capitán de LAFD, Erik Scott, en rueda de prensa.

Al lugar de los hechos se desplazaron 230 bomberos; que logran extinguir el fuego alrededor de las 20:10. De momento; no se informa de las causas del incendio ni del origen de la deflagración.

Según declara a KTLA el portavoz de LAFD, Nicholas Prange; la mayoría de los bomberos que resultan heridos han sido hospitalizados. Su estado y el tipo de lesiones no han sido precisados. Tampoco queda claro si los bomberos resultan heridos a consecuencia de la explosión.

«Siempre estamos preocupados por una explosión secundaria; no sabemos qué causa la primera y estamos tratando de evitar que este incidente empeore aún más si ocurriera una segunda», dijo Prange.

Los residentes de la zona han compartido en las redes sociales imágenes en las que se ve una gran columna de humo negro provocada por la explosión.

Major fire in Little Tokyo/downtown Los Angeles at San Pedro and Third. Dangerously close to Skid Row residents, senior and low income housing. Major smoke screen, ash is raining for blocks. pic.twitter.com/s4coh3xbgq

— sean miura (@seanmiura) May 17, 2020