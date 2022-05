Explosión de edificio en Madrid deja saldo trágico (+ vídeo)

Dos personas se encontraban desaparecidas y otras 18 resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por una explosión en edificio de Madrid, anunciaron los servicios de emergencia.

«Los bomberos de Madrid están buscando a dos operarios que están desaparecidos tras la explosión», informaron en Twitter los servicios de emergencia de la capital española, en referencia a dos obreros que se encontraban trabajando en ese edificio del elegante barrio Salamanca, citó AFP.

Las ventanas del edificio de cuatro pisos reventaron a causa de la explosión, constató una periodista de la AFP; numerosos vehículos de los servicios de emergencia se encontraban en la zona.

«Lo que se conoce es que se estaba haciendo una obra en el edificio», explicó a la prensa, en el lugar de los hechos, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. «Los vecinos refieren que se ha producido una fuerte explosión, pero los bomberos prefieren por el instante no adelantar ninguna hipótesis»; agregó.

Según el último balance de los socorristas, en total resultaron heridas 18 personas, cuatro de las cuales fueron trasladadas a hospitales, una de ellas en estado de gravedad.

Los bomberos buscan a dos operarios que han quedado atrapados en el edificio de la calle General Pardiñas, en pleno barrio de Salamanca.

Dieciocho heridos, uno grave, y dos desaparecidos por la explosión en el edificio del barrio de Salamanca, en Madrid pic.twitter.com/MnZavTaGgF

— Azrael nOn Stop .. Injustices touch my balls (@nONsToP_aStUr) May 6, 2022