Explosión de mina de carbonen Turquía deja al menos 41muertos

Compartir

Al menos unas 41 personas murieron en una explosión de una mina de carbón en el norte de Turquía, revelaron las autoridades este sábado cuando iniciaron los actos fúnebres.

Familiares desesperados habían esperado toda la noche en el frío afuera de la mina estatal Turkish Hard Coal Enterprise (TTK) en la ciudad de Amasra, en la provincia costera de Bartin, en el Mar Negro, esperando noticias. Había 110 mineros trabajando a varios cientos de metros bajo tierra en el momento de la explosión el viernes por la noche.

Su espera se convirtió en devastación el sábado al mediodía. Las mujeres lloraron en el funeral del minero Selcuk Ayvaz, cuyo ataúd estaba envuelto en la bandera turca roja y blanca.

El presidente Recep Tayyip Erdogan llegó al lugar y dijo que se había llegado al cuerpo de un minero desaparecido, lo que confirmó que 41 estaban muertos. Erdogan estuvo flanqueado por funcionarios, mineros y rescatistas, mientras prometía poner fin a los desastres mineros.

“No queremos ver deficiencias o riesgos innecesarios”, dijo Erdogan, y agregó que una investigación revelaría a los responsables de la explosión.

Explosión en mina de carbón en Turquía

Once resultaron heridos y hospitalizados, con cinco en estado grave, mientras que otros 58 lograron salir de la mina por su cuenta o fueron rescatados ilesos.

El ministro de Energía, Fatih Donmez, dijo que los esfuerzos de rescate estaban casi completos. Anteriormente, había dicho que había un incendio en un área donde habían quedado atrapados más de una docena de mineros. El trabajo para aislar y enfriar el fuego continuó, dijo.

Las evaluaciones preliminares indicaron que la explosión probablemente fue causada por grisú, que es una referencia a los gases inflamables que se encuentran en las minas de carbón, dijo Donmez durante la noche. Tres fiscales estaban investigando la explosión.

Un minero que trabaja en el turno de día dijo que vio la noticia y se apresuró al sitio para ayudar con el rescate.

“Vimos una escena espantosa, no se puede describir, es muy triste”, dijo Celal Kara, de 40 años. The Associated Press después de salir de la mina, con el rostro cubierto de hollín.

Equipos de rescate al área

Las ambulancias se encontraban a la espera en el lugar. Se enviaron equipos de rescate al área, incluso de las provincias vecinas, dijo la agencia de gestión de desastres de Turquía, AFAD. Un humo oscuro se elevó desde la entrada de la mina, que está rodeada de bosques.

Un técnico de minería de TTK dijo a la emisora ​​NTV que su equipo de rescate y personal de seguridad ocupacional llegó al sitio el viernes por la noche. Ismail Cetin dijo que bajaron a la mina y caminaron unos 2½ kilómetros (1½ millas) con su equipo y camillas. Recuperaron nueve cuerpos, a quienes llamó “mártires míos”.

Países de todo el mundo ofrecieron sus condolencias a Turquía. El primer ministro de Grecia ofreció asistencia de rescate a pesar de que las relaciones entre los dos vecinos han sido particularmente tensas recientemente.

Por otra parte, la policía turca dijo en un comunicado que se emprenderían acciones legales contra 12 personas que presuntamente compartieron contenido provocativo sobre la explosión de la mina para incitar al odio en las redes sociales.

El peor desastre minero de Turquía fue en 2014, cuando 301 mineros murieron después de que estalló un incendio dentro de una mina de carbón en la ciudad de Soma, en el oeste del país. Cinco meses después, 18 mineros murieron en la provincia central de Karaman tras una inundación en una mina de carbón.

ACN/AP News

No dejes de leer: Venezolanos deportados por Estados Unidos protestaron en el Puente Nuevo

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN