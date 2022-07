Herido de varios disparos exprimer ministro japonés Shinzo Abe (+ vídeos)

El político Shinzo Abe, exprimer ministro japonés fue herido de varios disparos en un aparente ataque con arma de fuego durante un acto de campaña para las elecciones parlamentarias de este domingo; informó la cadena estatal NHK.

El político japonés fue trasladado a un hospital tras recibir lo que se cree que fue un disparo mientras ofrecía un discurso en la ciudad de Nara (oeste de Japón) este viernes; según recoge el citado medio.

Se pudo conocer que Shinzo Abe sufrido una parada cardirrespiratoria tras ser aparentemente alcanzado con disparos de escopeta; informaron hoy las autoridades locales.

Abe fue trasladado en ambulancia a un hospital tras el incidente y los servicios sanitarios están tratando de que recupere sus constantes vitales; según señalaron la policía y los servicios sanitarios de la ciudad de Nara (oeste de Japón), donde tuvo lugar el ataque.

Asimismo, la policía japonesa informó que detuvo a un hombre por disparar supuestamente con escopeta al ex primer ministro nipón; según informó la cadena estatal NHK.

El detenido, cuya identidad no ha trascendido, habría disparado a Abe por la espalda mientras el político ofrecía un discurso en la ciudad de Nara (oeste de Japón) durante la campaña para las elecciones a la Cámara Alta del Parlamento nipón que se celebran este domingo.

Testigos presenciales del ataque afirman que se oyeron dos disparos en el lugar de los hechos y que a continuación Abe se desplomó al suelo; según recoge la cadena estatal NHK, mientras que algunos ciudadanos captaron y subieron a las redes sociales imágenes del político siendo atendido sobre el terreno.

Los servicios sanitarios están trasladando al ex primer ministro a un hospital en la ciudad de Kashihara, al sur de Nara, para tratar de salvar su vida.

El incidente se produjo sobre las 11:30 hora local de este viernes y en presencia de numerosos ciudadanos que asistían al acto de campaña o transitaban cerca de la estación de Yamato-Saidaiji.

Fue un momento de mucha confusión, sobre todo para las personas presentes, algunos decían que Abe había sido asesinado; mientras que otros trataron de huir del lugar, que fue de una vez protegido por autoridades policiales.

Shinzo Abe ha sido el primer ministro más longevo de Japón. Estuvo en el cargo en 2006 durante un año, y después de 2012 a 2020.

Abe dejó el cargo de primer ministro por motivos de salud en septiembre de 2020, tras convertirse en el político japonés más duradero en el puesto.

Former #Japanese Prime Minister #ShinzoAbe was taken to the hospital after the attack on him.

According to local media, he is unconscious and shows no signs of life. pic.twitter.com/wJEfYpoht1

— ★ GNI ★ GAIA NEWS INTERNATIONAL (@GaiaNewsIntl) July 8, 2022