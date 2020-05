¡Polémica! Expulsada concursante de Masterchef por presentar a los jueces una perdiz muerta

En Estados Unidos un hombre recupera su moto robada 27 años después, denunció el robo en 1993, tras salir del hospital.

Se trata de Jonathan Huginski, quien adquirió la moto cuando estudiaba en un colegio de la ciudad de Waterbury, en el estado de Connecticut, pero un mes después de comprarla, tuvo un accidente y se fracturó la muñeca.

Creyó que jamás la volvería a ver por todos los años que pasaron tras presentar su denuncia; pero gracias a las autoridades logró, recupera su moto robada 27 años después, contra todo pronóstico.

Después de casi tres décadas, oficiales de la ciudad de Hartford notificaron a Huginski, el pasado de 30 de abril, que su motocicleta de motocross Kawasaki fue hallada en medio de una detención el verano pasado en una de las plazas de la localidad.

Luego de confirmar los números de la serie con la base de datos de la Oficina Nacional de Delitos de Seguros; los uniformados encontraron el nombre del denunciante con respecto al caso de la Kawasaki, que aparecía como robada en 1993, según informó WVIT.

Actualmente, el hombre tiene 44 años de edad y tiene un concesionario de vehículos motorizados y un taller. Huginski quiere utilizar sus conocimientos para regresar el esplendor que alguna tuvo su antigua motocicleta.

Twenty-seven (27) years ago this man had his dirt bike stolen. Today, HPD notified him that we had located it tearing through Bushnell Park. Reunited after 27 years. pic.twitter.com/7tMweMIe2J

— Hartford Police CT (@HartfordPolice) April 30, 2020