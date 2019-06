Aumentan las tensiones: EEUU prohíbe los vuelos comerciales sobre Irán

La Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA), emitió el jueves una orden de emergencia que prohíbe a los operadores comerciales de Estados Unidos, volar sobre el espacio aéreo controlado por Irán, especialmente sobre el Estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán; debido al incremento de las tensiones militares en esa zona.

La medida, se produce un día después de que Irán derribó un avión no tripulado de vigilancia estadounidense; a gran altura.

El derribo del avión no tripulado y desarmado “Global Hawk”, que puede volar hasta 60.000 pies (unos 18,3 Km), fue el último de una serie de incidentes en la región del Golfo de Omán, una arteria crítica para el suministros mundial de petróleo; que incluyó ataques explosivos a seis buques petroleros.

En un aviso a los operadores aéreos, la FAA dijo que de acuerdo con las aplicaciones de seguimiento de vuelo, existía un avión civil norteamericano operando en el área cercana al avión no tripulado “Global Hawk” que fue derribado; a solo 45 millas náuticas de distancia.

«Había numerosos aviones civiles operando en el área en el momento de la intercepción»; dijo la FAA.

La agencia dijo que seguía preocupada por la escalada de la tensión y la actividad militar cerca de las rutas de aeronaves civiles de gran volumen, así como por la disposición de Irán de usar misiles de largo alcance; en el espacio aéreo internacional y con poca o ninguna advertencia.

Más temprano el jueves, United Airlines dijo que había suspendido los vuelos desde el aeropuerto de Newark a la capital financiera India de Mumbai; luego de una revisión de seguridad.

«Teniendo en cuenta los acontecimientos actuales en Irán, hemos realizado una revisión exhaustiva de seguridad y protección de nuestro servicio en India a través del espacio aéreo iraní y hemos decidido suspender nuestro servicio»; dijo United en su sitio web, pero no dijo cuánto duraría la suspensión.

Los datos de seguimiento de vuelo, mostraron que existían aviones comerciales volando muy cerca del dron Global Hawk, cuando se produjo el derribo, según informó OPSGROUP, organismo que brinda orientación de seguridad a los operadores aéreos.

«La amenaza de un derribo de un avión civil en el sur de Irán es real», informó el jueves OpsGroup a los operadores aéreos. «Se recomienda evitar el área del Estrecho de Hormuz; es posible una identificación errónea de la aeronave».

El mes pasado, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), recomendó a las aerolíneas que tengan cuidado al volar sobre Irán y las áreas cercanas; debido al aumento de las actividades militares y las tensiones políticas en la zona.

«Aunque es probable que Irán no tenga intención de atacar a las aeronaves civiles, la presencia de múltiples armas antiaéreas avanzadas de largo alcance en un ambiente tenso plantea un posible riesgo de error de cálculo o identificación errónea; especialmente durante los períodos de mayor tensión política y retórica», informó la FAA.

