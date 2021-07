Fabrizio Moreira destaca en el mundo del entretenimiento

Compartir





















Triller busca un DJ. La popular plataforma de video impulsada por IA a nivel mundial, está organizando una búsqueda global para una oportunidad profesional única en la vida: ser el DJ residente oficial de todos los eventos de Triller.

El ganador o ganadora recibirá un salario anual de $1,000,000; viajará por el mundo; actuará frente a millones de fanáticos cada mes y representará a la marca Triller como embajador o embajadora.

Participar es fácil. Todos los participantes deben tener o crear una cuenta oficial de Triller descargando la plataforma a través de la App Store o Google Play; luego, tienen que publicar su mejor set de 5 minutos en formato de video vertical en la aplicación Triller, poniéndose creativos con samples y sound bites para destacarse, y asegurándose de etiquetar los videos usando #TrillerDJ. Se recomienda que los participantes compartan sus videos en todas sus plataformas sociales.

Triller busca un DJ. Todos los participantes deben poder viajar por el mundo y ser DJ en todos los eventos de Triller y deben ser mayor de 18 años con un pasaporte válido. Para leer todas las reglas y regulaciones, haga clic AQUÍ.

Las entradas se cerrarán el 7 de agosto de 2021 y serán revisadas por el panel de expertos de Triller que incluye DJs legendarios en múltiples formatos y géneros; los videos se evaluarán en función de una combinación de ritmos, fraseo, mezcla, scratching, energía, selección de música, rendimiento general y habilidad con los platos giratorios.

Los finalistas del Top 16 se anunciarán en vivo el 8 de agosto, y lucharán por corchetes hasta que haya un top 4, votado por sus compañeros durante un Verzuz en vivo; los 4 finalistas se enfrentarán en persona en vivo en el próximo TRILLERVERZ.

Sobre Triller

Triller es la experiencia de redes sociales impulsada por inteligencia artificial mundialmente popular; la cual permite a los usuarios crear videos de aspecto profesional en cuestión de segundos.

Elija una canción, seleccione la parte de la canción que desea usar; tome algunas tomas y con solo tocar un botón tendrá un video musical con calidad de celebridad protagonizado por usted y sus amigos.

Triller se basa únicamente en el crecimiento orgánico y tiene más de 300 millones de descargas; con celebridades como Alicia Keys, Cardi B, Marshmello, Roddy Ricch y Eminem que usan regularmente la aplicación para crear sus propios videos musicales. Triller es propiedad de TrillerNet. Para obtener más información, visite www.triller.co y siga a @triller en Instagram.

Sobre TrillerNet

Triller es propiedad de TrillerNet, la primera empresa de su tipo que consolida plataformas de contenido y tecnología para liderar el cambio a Internet 3.0; combina la cultura de la música con los deportes, la moda, el entretenimiento y los influencers a través de una vista de 360 ​​grados del contenido y la tecnología.

Igualmente, TrillerNet, posee la popular aplicación Triller utilizada por músicos, celebridades, atletas y creadores de cultura en general; tiene más de 300 millones de usuarios en todo el mundo.

La aplicación Triller, a diferencia de otras aplicaciones populares de videos cortos con las que a menudo se compara, alienta a sus usuarios a publicar el contenido creado en la aplicación en otras plataformas de redes sociales y sitios web.

La aplicación utiliza tecnología patentada de aprendizaje automático e inteligencia artificial; que está vinculada de forma única al contenido en lugar del usuario. Al rastrear el contenido, Triller permite a sus creadores de tendencias y usuarios impulsar su contenido de manera viral a sitios y redes afiliados y no afiliados que llegan a cientos de millones de usuarios adicionales.

Los datos y la información recopilada de la red Triller, sus creadores, artistas y usuarios (de la aplicación y fuera de la red) se utilizan para programar contenido de formato más largo; conectar a los usuarios en la web con el contenido y brindar oportunidades sin precedentes de participación y monetización.

Campañas de gran éxito

TrillerNet ha desarrollado campañas de gran éxito que comienzan con la aplicación y continúan en todo el ecosistema de contenido y tecnología con algunas de las marcas más importantes del mundo, como Pepsi, McDonalds, Weedmaps, DraftKings, L’Oreal y muchas otras.

Además, ofrece a las marcas una solución de contenido y tecnología única, que incluye acuerdos directos con influencers y celebridades; este viaje de contenido de marca comienza con videos de formato corto y puede expandirse fácilmente a contenido valioso de formato largo distribuido a través de Triller Network, como eventos de boxeo en vivo y PPV de música, desfiles de moda y contenido de realidad episódica en TrillerTV.

Algunos de los más de 65 programas originales de TrillerTV de media hora incluyen «Ask a DAM Question» de la familia D’Amelio; Jennifer Lopez In The Morning; Jake Paul: Staying On Top; 2 Chainz Let’s Do It; DJ Khaled’s Spreading Love; Hype House’s Thomas Petrou’s Coffee Talks, Josh Richards’ Josh Pong, Ur Lov’d: the Noah Beck Show, Fat Joe’s Masterclass, The Perez Hilton Show, y Violet Benson’s Too Tired To Be Crazy, entre otros.

TrillerNet también es propietaria de Verzuz, la enorme plataforma de transmisión de música en vivo lanzada por Swizz Beatz y Timbaland, y Triller Fight Club (www.TrillerFightClub.com); que se lanzó el año pasado con la exitosa pelea Tyson-Jones que rompió récords digitales de PPV.

Otras participaciones incluyen la plataforma líder de participación del cliente impulsada por inteligencia artificial Amplify.ai, y FITE, la principal plataforma de transmisión de eventos en vivo y PPV, AVOD, SVOD.

