Larga falla eléctrica provocó protestas en Táchira

No obstante, la gobernadora denunció que el «Táchira se mantiene incomunicado ante la falta de electricidad».

“Táchira amanece con municipios incomunicados por falta de energía eléctrica, San Cristóbal desde ayer a las 10:00 am sin luz; crisis eléctrica acelerada en la región y sin soluciones ni contingencias por el ente competente; que mitiguen esta gravedad”, escribió.

Ante estas acciones sociales, la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, expresó que la crisis eléctrica; se acelera en la región y no existen soluciones que solventen la gravedad en la falta constante del servicio.