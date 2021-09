Un fallecido y varios lesionados por picadas de abejas en el Mercado Mayorista

Compartir





















La tarde de este sábado 18 de septiembre, una persona murió y otras seis resultaron lesionadas producto de acumulamiento apiar (picaduras de abejas).

El hecho se registró en el mercado de mayoristas de Tocuyito, aproximadamente a la 3:00 p.m. La información la dio a conocer el rescatista Jacobo Vidarte, a través de su cuenta en twitter.

#Carabobo Al menos 6 lesionados y un persona fallecida en el Mercado de Mayoristas por aculamiento apiar (picada de abejas).

Esta noche las autoridades realizarás captura y reubicación del enjambre. — Jacobo Vidarte Donaire (@Jacobo_Vidarte) September 18, 2021

Ataque de abejas en el Mercado Mayorista

El fallecido es un hombre hasta ahora no identificado, de unos 60 años aproximadamente, que al parecer era una persona en situación de calle.

Los afectados fueron José Domínguez de 26 años; Maricela Reyes, 53; Carlos Gutiérrez, 62; Maikol Padilla, 33; Alejandro José de 24 y un niño de 12 años.

Todos los lesionador resultaron trasladados a un CDI cercano donde se les atendió y fueron dados de alta.

Se desconoce cómo ocurrieron los hechos, pero se supo que en horas de la noche de este sábado, funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Libertador realizarán la captura y reubicación del enjambre de abejas.

Vale recordar, que el pasado 10 de septiembre una madre y su hija murieron como consecuencia de haber recibido múltiples picaduras de abejas, también en el municipio Libertador.

En este sentido, Vidarte aprovechó para recomendar que en caso de sufrir aculamiento apiar o picada de abejas; se debe primero cubrir la boca, nariz y ojos principalmente.

Luego, tratar de buscar refugio para evitar que mas abejas puedan atacar, además solicite ayuda a los números de emergencia.

De igual manera, no se debe aplicar alcohol ni dar masaje en la zona afectada. En el caso, de que sean pocas, trate de quitar delicadamente el aguijón con la ayuda de pinzas.

Después, debe recibir ayuda médica y si las personas son alérgicas, pueden tener riesgo vital aún con pocos aguijones. Asimismo, resaltó que las abejas son fundamentales para la vida en la tierra, conocerlas es entender su importancia.

¿Qué debemos hacer si nos encontramos un enjambre de estos insectos?

Lo primero de todo, es reconocer que, verdaderamente, sean abejas, ya que se podrían confundir con las avispas, las cuales no están protegidas. Asimismo, si nos encontramos con estos enjambres en zonas de paso de personas, y que alguna de ellas sea alérgica a sus picaduras, debemos de llamar a los bomberos.

Una vez realizada la llamada a los bomberos, se desplazaran hasta el lugar, acompañados de los expertos apicultores.

Sin embargo, la retirada no se realiza hasta la noche, puesto que dejan un núcleo para abejas a primera hora de la mañana. Este núcleo no es retirado hasta que anochece, con el fin de no entorpecer la actividad de estos insectos.

ACN

