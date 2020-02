Falleció a los 103 años el actor de Hollywood Kirk Douglas

El actor Joaquin Phoenix, intérprete de «el Joker», informó que durante la 92ª edición de los premios Óscar 2020; exigirá el premio que le debe la academia por su trabajo maquiavélico, escalofriante y retorcido en el «Joker».

Al parecer, la habilidad del personaje de lograr lo que desee pase lo que pase la arrastró a su vida real; pues Joaquin Phoenix aseguró que el domingo 9 de febrero exigirá su Óscar.

En este sentido, la previsible victoria de Phoenix, quien ya ganó en los Globos de Oro, los Bafta y en los del Sindicato de Actores SAG; podría afectar a otros talentos excepcionales.

Joaquin Phoenix exigirá su Óscar

Es importante mencionar, que uno de los aspectos que adora la Academia de Hollywood; es hacer justicia y premiar a un artista que ha sido nominado en otros momentos.

Es el caso de Joaquin Phoenix quien exigirá su Óscar, pues es uno de los grandes intérpretes de las dos últimas décadas; y se asemeja de acuerdo a sus características a ese artista, puesto que este año en su cuarta candidatura para llevarse el premio.

De hecho, en las tres anteriores destacó por sus interpretaciones en «Gladiator»año 2000; «Walk the Line» en 2005 y «The Master» en 2012.

No obstante, su personaje en Joker, superó todas los anteriores por su mayúsculo y desbordante trabajo.

Cabe resaltar, que es una «película sostenida de pe a pa por su abrumadora interpretación», reseño EFE. Además, alcanzó 1.078 millones de dólares como el film para adultos más taquillero de la historia.

Además de sus joyas cinematográficas en 2013 «Her» y en 2014 «Inherent Vice»; Joaquin Phoenix exigirá su Óscar y tal vez seguirá los pasos de Heath Ledger, quien ganó en 2008 el Óscar de forma póstuma por su papel del Joker en «The Dark Knight».

Sobre el discurso que podría ofrecer en los premios, cualquier cosas podría suceder; pues ya expresó contundentemente su opinión en los Globos de Oro en los Bafta.

Algunos actores damnificados este año

Entre otros talentos de altísimo nivel en esta 92º edición, son Adam Driver en Marriage Story; y Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time (…in Hollywood).

Además, a Jonathan Pryce por su actuación en The Two Popes; y más aún a Antonio Banderas en su memorable interpretación en Dolor y gloria.

Sin embargo, a los nominados les quedará el consuelo de haber sido candidatos; en un año de fuerte competencia para alcanzar el Óscar a Mejor Actor.

Es por ello, que vale destacar que algunos artistas masculinos que quedaron damnificados en esta edición fueron; Robert de Niro (The Irishman), Adam Sandler (Uncut Gems), Eddie Murphy (Dolemite Is My Name); Christian Bale (Ford v Ferrari) o Taron Egerton (Rocketman).

Con información: EFE/Foto: Agencias

