Falleció la actriz estadounidense Joan Copeland

La actriz estadounidense Joan Copeland, recordada por sus numerosos papeles en obras de Broadway y en conocidas series de televisión, falleció en Nueva York a los 99 años.

Su hijo, Eric Kupchik, confirmó la noticia y detalló que la actriz murió mientras dormía en su domicilio de Manhattan.

Sin embargo no ofreció más detalles sobre las causas de la muerte.

Copeland protagonizó sobre los escenarios algunas de las obras escritas por Miller, como «The American Clock» (1980); con la que ganó el Drama Desk Award por su actuación.

Además de sobre las tablas, la intérprete tuvo una exitosa carrera en la pequeña pantalla, con papeles en numerosas telenovelas como «Love of Life»; «Search for Tomorrow» y «One Life to Live» y en series muy populares como «Law and Order».

En el cine, apareció entre otras películas en «The Goddess» (1958); un filme presuntamente basado en la que fuera esposa de Arthur Miller y cuñada de Copeland, Marilyn Monroe.

Nacida en Nueva York, Copeland estuvo casada con el ingeniero George J. Kupchik desde 1946 hasta su fallecimiento en 1989.

George era oriundo de Manhattan y se graduó de Brooklyn College; Obtuvo dos maestrías y un doctorado en ciencias de la ingeniería de la Universidad de Nueva York y se desempeñó como teniente en el Cuerpo Sanitario del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial.

Al difunto icono también le sobrevive su sobrina, la actriz Rebecca Miller; Hablando de muertes de celebridades, el icónico comediante Mort Sahl, el rapero Lil Meri, el aclamado productor de hip-hop Traxamillion y la estrella de ‘Comic Book Men’ Robert Bruce fueron otras figuras públicas que se fueron a la morada celestial.

ACN/0800 Noticias

