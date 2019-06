Falleció el chef ítalo-venezolano Dino D’Avanzo

Dino D’Avanzo, un chef italo-venezolano, de reconocida trayectoria en la televisión venezolana, falleció a la edad de 81 años.

Este domingo falleció Dino D’Avanzo, un chef italo-venezolano que alegró los hogares venezolanos con sus ocurrencias, sus canciones y ricas recetas durante casi dos décadas a través de los canales televisivos Televén y Globovisión. Tenía 81 años, indicó 0800 Noticias.

Falleció el reconocido chef ítalo-venezolano Dino D’Avanzo

“Con esta foto, un poco jocosa tomada de la pantalla de Globovision; el día de ayer de su programa la #LaAlegreCocinadeDino; tengo el doloroso deber de informarles a todas sus vivarachas y vivarachos que mi padre, su querido #ChefDino ha partido con Dios el día de hoy.

A todos ustedes gracias por siempre regalarles su amor y cariño, por sus oraciones, por todo no nos queda más que decirles que él no los quería, los adoraba Venezuela. Gracias mil, gracias por siempre”, escribieron sus familiares que acompañaron el escrito con una imagen del cocinero.

La nota de Globovisión

«Tengo el doloroso deber de informarles a todas sus vivarachas y vivarachos que mi padre, su querido «Chef Dino» ha partido con Dios el día de hoy. A todos ustedes, gracias por siempre regalarles su amor y cariño, por sus oraciones, por todo. No nos queda más que decirles que él no los quería, los adoraba, Venezuela. Gracias, mil gracias por siempre».

Con estas emotivas palabras se anunció la partida física del talentoso cheff por medio de la cuenta en Instagram del querido cocinero, quien durante años compartió sus mejores recetas a través de la pantalla de Globovisión.

Nacido en 1937 en un pequeño pueblo del sur de Italia llamado Acquaviva Delle Fonti, Dino le obsequió más de seis décadas de cariño y buen sabor a Venezuela.

Llegó al estado Zulia en el año 1955 y empezó a vender las estatuas de yeso que fabricaba el tío que lo recibió, para juntar el dinero que le permitiera regresar a su natal Italia y continuar estudios de Medicina, pero se enamoró de la cocina.

«Adoro este país porque ya tengo 64 años en este país, me ha dado una familia, me ha dado mis descendientes; ¡bendito sea Dios!, todos buenos ciudadanos. Y bendito sea Dios también por la gente que me rodea. Y benditos sean todos ustedes que están frente a las pantallas de Globovisión», confesaría a la audiencia en su programa «La Alegre Cocina de Dino’s».

Desde su casa, Globovisión, enviamos un afectuoso saludo de solidaridad a toda su familia y amigos, al tiempo que nos unimos en oración por el eterno descanso de su alma.

Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/globovision_oficial y dale click a +Unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.

ACN/GV

No deje de leer: Las salsas madres de la cocina