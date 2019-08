Falleció Jefe de Prensa del Canal 8

El vicepresidente Jorge Rodríguez lamenta fallecimiento del periodista Carlos Aranguren, jefe de prensa de Venezolana de Televisión (Canal 8)

El vicepresidente Sectorial de Comunicaciones, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, lamentó este sábado, el fallecimiento del periodista y jefe de prensa de Venezolana de Televisión (VTV), Carlos Aranguren.

“Nos ha dejado Carlos Aranguren, el laborioso, el humilde, el de la sonrisa perenne y la mano amiga siempre dispuesta. Nuestro Gerente de Prensa de VTV abandona este plano muy joven. Nos acompañan su recuerdo y su ejemplo de luchador de vida”, escribió en su cuenta Twitter.

Nos ha dejado Carlos Aranguren, el laborioso, el humilde, el de la sonrisa perenne y la mano amiga siempre dispuesta. Nuestro Gerente de Prensa de @VTVcanal8 abandona este plano muy joven. Nos acompañan su recuerdo y su ejemplo de luchador de la vida pic.twitter.com/OOOSQ4Qwy7 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 17, 2019

Tras la lamentable noticia de la muerte del joven comunicador social, algunos de sus compañeros de trabajo y amigos expresaron su sentir, a través de las redes sociales.

“Consternada con la noticia de la partida física de un gran compañero y periodista, Carlos Aranguren. Una dura pérdida para su familia, sus amigos y @VTVcanal8. Un hombre comprometido con su profesión y con la vida. El dolor embarga a todos los que lo conocimos”, expresó Érika Ortega Sanoja, vía Twitter.

Por su parte, Jaime Álvarez, dijo a través de la misma red social: “mi apreciado hermanazo Carlos Luis Aranguren te fuiste sin despedirte. Cuánto dolor, mi gran amigo nos dejas… Quedará en nuestra memoria tu ejemplar recuerdo como el hombre que cumplió todas sus metas con dedicación y empeño. ¡Hasta la victoria siempre!

ACN/VTV

