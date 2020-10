Falleció la leyenda del rock Eddie Van Halen (+Video)

Eddie Van Halen, la leyenda del rock cuyos innovadores y explosivos riffs de guitarra mantuvieron a su banda en la cima de las listas de álbumes durante dos décadas, falleció a sus 65 años este martes por la mañana, después de una larga batalla contra el cáncer.

Wolf, el hijo de Van Halen, anunció la noticia. “Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de este golpe”, tuiteó Wolf Van Halen.

Nacido en Holanda y criado en Pasadena (California-EEUU), Eddie fundó a “Van Halen” junto a su hermano mayor, el baterista Alex; a los hermanos se unieron el vocalista David Lee Roth y el bajista Michael Anthony en la primera formación del grupo, que explotó en las listas de hits musicales, después de varios conciertos en clubes de Hollywood como el “Gazzarri’s” y “Starwood”.

En su melodía «Eruption», la presentación en solitario del álbum debut homónimo de 1978 de Van Halen para la disquera Warner Bros., se hizo evidente al instante que Eddie Van Halen era un guitarrista de talla mundial.

En tan solo un minuto y 42 segundos, el hombre del hacha detonó una deslumbrante exhibición de técnicas sofisticadas, incluyendo armónicos resonantes, licks ultrarrápidos y efectos de bombas en picado usando el tremolo del puente Floyd Rose en su guitarra.

Al escribir sobre esa grabación en la entrevista para la revista “Rolling Stone” de 2015 de los 100 mejores guitarristas, en la que Van Halen ocupó el octavo lugar, el guitarra líder de la banda Pearl Jam, Mike McCready, expresó que: “Sonaba como si viniera de otro planeta … fue glorioso, como escuchar a Mozart por primera vez».

Actuando como director musical de la banda y coautor de las canciones de riffs duros de la banda, que se extendían a ambos lados del límite entre el hard rock y el heavy metal, Eddie Van Halen encontró un éxito inmediato y formuló un estilo que sería emulado por hordas de rockeros en todo el mundo.

El ascenso a la fama perpetua

El primer LP del grupo, «Van Halen», aunque no subió más que el número 19 en los EE.UU., finalmente sería certificado para ventas de 10 millones de copias. Sus siguientes cinco álbumes multiplatino alcanzaron el top 10, «1984», lanzado en su año titular, contenía el primer y único sencillo número uno de la banda, la canción «Jump», que vendió otras 10 millones de unidades.

El conflicto en curso entre el guitarrista y el antiguo líder David Lee Roth, quien supuestamente se opuso al trabajo extracurricular de Van Halen, que incluía tareas asombrosas con la guitarra principal en el omnipresente sencillo de 1983 de Michael Jackson, «Beat It», llevó al cantante a separarse de la banda después de su elaborada y exitosa gira de 1984.

Tal deserción probablemente habría dividido a una banda menos popular, pero Van Halen encontró ventas aún mayores después de que el talentoso nuevo vocalista, Sammy Hagar, reemplazara a Roth. Entre 1986 y 1995, el grupo lanzó cuatro álbumes No. 1 en las listas Billboard consecutivos.

Los últimos años de Eddie Van Halen

Eddie Van Halen se vio afectado por problemas personales y de salud que interferirían intermitentemente con su trabajo en la música durante la pasada década.

Un problema crónico en las articulaciones, agravado por su estilo imprudente en el escenario, lo obligó a someterse a una cirugía de reemplazo de cadera en 1999.

La aparición del cáncer, probablemente el resultado de fumar en exceso desde la adolescencia, llevó a la extirpación quirúrgica de parte de su lengua en el año 2000.

