Falleció la periodista Rosana Ordóñez, así lo informó a través de su cuenta de Twitter la secretaria del Colegio Nacional de Periodistas, Delvalle Canelón; aunque se desconocen las casusas exactas del deceso, se sabía que padecía de problemas en los riñones, el páncreas y el hígado.

En junio de 2021, el CNP pidió a la comunidad un apoyo económico pues Ordóñez no contaba con los recursos para afrontar la enfermedad.

Al hacerse publica su enfermedad y la solicitud de apoyo monetario no todos los conocidos tuvieron la misma reacción; algunos la criticaron. Ella explicó: «Porque fui viceministro. Yo vivo como una familia de clase media en decadencia, como todas las de Venezuela, y actúo bajo los principios éticos de la religión católica y nuestro código de ética de los periodistas. No he robado, no soy corrupta y todavía trabajo».

Falleció la periodista Rosana Ordóñez

La comunicadora social fue docente en la Universidad Santa María, locutora en GRD Nueva York y trabajó como editora internacional; asimismo, presidió el Instituto de Prevención Social del Periodista y fue secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas.

En sus inicios, la académica con doctorado en Ciencias Políticas fue reportera de El Nacional y llegó a dirigir las revistas Bohemia y Momento.

También es recordada por hacer Lo de Hoy es Noticia, programa de RCTV, en la década de los 80; reseñó Unión Radio.

Sus colegas del gremio periodístico expresaron sus condolencias y respetos en las redes sociales.

Gustavo Pierral, animador de TV, locutor y productor de Circuito Éxitos 99.9 FM, recordó la trayectoria de la fallecida. «Se nos marcha Rosana Ordóñez Excelente Periodista y Docente, con doctorado en Ciencias Políticas, que a lo largo de muchos años trabajó en radio y televisión… Paz a su alma, Dios te recibe con amor».

ACN/El Nacional

